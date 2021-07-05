開心叫外送！她收「27字」訊息傻眼：所以我該點我家隔壁飲料

▲外送員是民眾的好幫手。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者周依儒／綜合報導

外送員是民眾因疫情宅在家的好幫手，不過外送員的素質百百種，難免遇到一些另類的。就有一名網友表示，她在外送平台上叫餐後，卻收到外送員傳來的訊息，要她「點餐的時候可以看一下店家的距離嗎？」讓她傻眼大罵，「我都付外送費了，還一定要選離家近的餐廳？」

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▲原PO被外送員酸。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「原來使用外送要選離家近的餐廳，4.4公里的路程我付了30塊的外送費，被外送員傳了這封訊息。」只見附圖中，外送員竟傳訊跟原PO說，「老闆，拜託一下行行好，以後點餐的時候可以看一下店家的距離嗎？」言外之意即是覺得跑這4.4公里的單非常不划算。

原PO收到這訊息後超傻眼，「所以我應該點我家隔壁的飲料來喝還叫你外送嗎？況且我還有附外送費，傳訊息給我什麼意思？還是乾脆我幫你外送你待在家好了？你是在工作不是在當志工欸。」她也表示，這家店她已經點了至少5次以上，從來沒遇過外送員傳訊息叫她「行行好」，既然這樣外送員怎麼不乾脆跟外送公司說太遠的餐廳不要開放？

▲原PO氣得發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）



貼文一出，網友們也都傻眼了，「怎麼不叫公司把太遠的鎖起來，點個餐還要幫忙看距離？會用外送就是不方便或懶得出去買，才會請人送啊。」、「有多付運費就沒什麼好爭議」、「不是他自己要接訂單的嗎」、「就是遠才叫外送啊」、「系統開放給點，不是應該去跟公司抗議嗎？」、「按規定執行該送就送，外送員如果沒有使命必達的觀念，也做不久」、「不喜歡遠單能拒絕，沒人強迫你接」。