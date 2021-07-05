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快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例　另增1人死亡

記者嚴云岑／台北報導

社區感染爆發月餘，已累積1.3萬例確診、600多人死亡。指揮中心今（5）日再公布新增28例確定病例，另有1人死亡。連續4天零確診的屏東，又出現一例確診個案。

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月19日至7月4日。個案分布以臺北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲▼0705確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

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▲0705確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案12752)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月3日累計公布13,792位確診個案中，已有11,008人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計147萬2,827例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含145萬5971例排除)，其中1萬5061例確診，分別為1,187例境外移入(原7月4日公布之本土個案15109、15110 ，經疫調採檢後改判為境外移入)，1萬3821例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。

自2020年起累計689例COVID-19死亡病例，其中681例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、臺北市261例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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