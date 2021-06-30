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外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員是民眾宅在家的好幫手。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者巫彥臻／台北報導

因疫情關係，現在不少人使用外送平台採買生活日常必需品。一名外送員近日即收到一張訂單，不過外送物總共高達19公斤，令他傻眼直呼，「請不要折磨外送員」。

一名外送員在「爆怨2公社」發文指出，他收到一張外送生鮮的訂單，內容物包含番茄醬700g、蠔油1200g、高麗菜900g、巧克力麥芽飲品450g、芒果600g、洗衣粉1900g、葡萄450g、黑木耳200g、豆漿1857ml、漂白水1500cc、咖啡18入、護墊3包、黑胡椒一瓶、鹹蛋4粒、一塊涼糕、一袋大購物袋以及冰棒、燕麥餅、威化餅、鮮味炒手各一盒，總重量約19公斤，讓他無奈表示，「這個已經要開車載了，請不要折磨外送員」，最後也決定棄單。

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▲訂單內容。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文一出即引發熱議，大部分網友認為是平台問題，「這明明是平台問題…平台不限購數量、不安排適當配送方式，消費者買個東西，怎麼會知道店家跟平台如何處理」、「平台問題請不要怪消費者」、「平台應提供外送員加強版的外送箱」、「平台本來就該合理考慮如何配送，並不是消費者的問題」、「他依照你們公司規定下單，折磨外送員的是你們公司才對吧」。

不過，也有網友認為應該體諒外送員，「這他X快20公斤了吧...糟蹋人...」、「辛苦了，安全起見，選擇棄單是好的，一單沒多少別跟生命開玩笑」、「當外送員後面都拖著一台三輪車逆」、「該不會送到之後，又要爬五樓吧」、「看一堆人的留言，就知道是不是奧客了」、「現代還很多人抱持我花錢就是大爺的心態」。

還有網友建議拆單，「這些我自己騎車載過…但是店家要幫忙拆單才是，外送員一次會接3、4單，這樣載不下！」、「店家可以選擇拆單，但是他們不用而已」、「東西多就拆單啊…反正之前我也是狂跟派單要求拆單」、「其實…可以拆單，真不知道你是古意還是…」。

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