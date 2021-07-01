一句「芒果好吃欸」！隔天家裡冒一大盤　網秒懂：想阿嬤了

▲現在正值芒果盛產期。（圖／記者戴若涵攝）

實習記者高琳景／綜合報導

天下最疼孫的應屬阿嬤了！一名網友即表示，因為吃了阿嬤買的2顆芒果，脫口說了一句「好吃欸」，沒想到隔天就發現家裡多了一堆芒果，讓他笑得直呼「要吃到什麼時候」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」社團上傳1張照片，只見照片中的盤子上有8顆橘紅色大芒果。他表示，第一天阿嬤買了2顆芒果，他下班看到後馬上切來吃，順口說了一句「阿嬤這芒果好好吃欸」。

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沒想到隔天下班回家，家裡就多了一堆芒果，讓他笑得直呼，「家裡只有我會吃水果，哥哥跟弟弟完全不吃水果阿！這要吃到什麼時候？」

▲網友一句「好吃欸」，隔天竟多了一大盤阿嬤的愛。（圖／翻攝自爆怨2公社）

不少網友看到貼文後，紛紛笑回「阿嬤的愛」、「珍惜阿嬤的愛心」、「千萬不能讓阿嬤知道自己喜歡什麼」、「標準阿嬤養的就是怕你吃不夠」、「我想阿嬤了」、「真的不能跟阿嬤說想要吃什麼或者什麼很好，她會嘴裡碎唸著麻煩死了，然後隔天數十倍奉上！」、「盤底或許會有『再來一箱』」。

也有網友留言分享自身經驗，「我只要稱讚一道菜，我可以連續三個月都看到它...」、「有一次我吃醋的說阿嬤雞腿都留給弟弟都不留給我，我也喜歡吃，從那天起我吃腿吃到怕，雞腿、鴨腿、鵝腿，過年過節更可怕，每天都有兩隻」。