台北最新足跡一次看！PTT酸爆「果然精準疫調」　柯P深夜吐心聲

▲台北市確診足跡。點圖放大。（圖／記者周亭瑋製表）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市政府日前被質疑，未進行疫調和匡列，市長柯文哲深夜回擊，直指名嘴、民代抹黑，「謊話講一萬次之後，連知識份子都相信了。」而個案足跡空白了兩天，北市府3日再度發布活動史，不過也強調，只有公開場所、且可能接觸到不特定對象超過15分鐘，同時未戴口罩的情形，才會公開。

台北市確診個案公共場域活動史：

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案14797

6月24日-26日：嘉興公園地下停車場

6月27日：嘉興公園（11:00-20:00）

案14874

6月28日：國順公園（10:00-11:00）

案14878

6月27日：永春市場、虎林市場（09:45-10:20）

▲環南市場出現多起確診案例。（圖／記者李毓康攝）

案14887

6月25日：國光社區市場（10:00-10:30）

案14891

6月25日：環南市場（07:00-08:00）

案14912

6月26日：環南市場（09:00-09:30）

案14860

6月26日：吳興市場（10:00進入，停留超過15分鐘）

案14861

6月22-26日：環南市場（01:00-10:00）

案14986

6月27、29、30日：第一批發果菜市場（01:00-08:00）

▲北榮團隊至台北第一果菜市場設立篩檢站，執行PCR採檢任務。（圖／記者李毓康攝）

案15020

6月28日-7月1日：北農二市、外圍攤商-榮濱商圈（08:00-12:00）

案15016

6月29、30日／7月2日：環南市場（02:00-09:00／02:00-06:00）

6月29日-7月1日：美崙公園（17:00-18:00）

案15049

6月28日-7月2日：台北市家禽批發場（22:00-06:00）

案15026

6月29、30日／7月1日：環南市場（04:00-06:30／05:40-09:00）

6月29、30日：博愛市場（7:00-13:00）

▲對於近來爭議，市長柯文哲深夜發長文。（圖／北市府提供）

看到台北市公布的個案足跡，PTT鄉民忍不住狂酸，「好強！精準疫調、超精準、超清晰」、「已知用火，即將進入石器時代」、「難怪被認定為蓋牌」、「這是街友的足跡嗎」、「台北人好乖，幾乎都不會亂跑欸」。

不過，市長柯文哲則解釋，五月中疫情大爆發，中央無法處理了，才放寬權限給地方政府，但還要等到中央公佈案號才能公佈個案足跡，問題是「校正回歸」之下，那個足跡可能已經是一兩星期前的活動史，根本不具意義。

柯文哲直言，民眾以為沒有公佈的地方就安全，其實是假象的安全感，「現在台北市的疫情趨緩，且檢驗到中央公佈的時間縮短，公布個案足跡才有意義。只有公開場所、可能接觸到不特定對象、且接觸時間大於15分鐘（同時要在沒有戴口罩等防護的狀況下）才需要公開。為公佈而公佈，反而只是製造民眾、店家的困擾和恐慌。」