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不顧交通部列下波！北市明幫北捷500人打疫苗　站務員、清潔工都在內

▲▼捷運,台北捷運,三級警戒滿月新北市上班人流稀少、國軍化學兵清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲台北捷運。（資料圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

中央1日宣布，疫苗施打作業擴大至「第七類」族群，當中包括北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機等，但獨缺公車、台北捷運。對此，台北市副市長蔡炳坤4日表示，北捷第一線工作人員應優先接種，5日下午2時安排第一線工作人員，包括站務人員、清潔員等人到新光醫院施打疫苗。

隨著疫苗數量增加，中央疫情指揮中心再7月1日時，將展開新一波的疫苗配送作業，同時也擴大納入多個族群至「第七類」優先接種，包括幼兒園、國小安親班教育人員、媒體第一線採訪工作人員等；此外也特別將有高接觸風險的北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商，還有雙北保母等，也列入優先接種序列。

不過，有台北捷運員工表示不滿，認為大眾交通運輸的員工符合第七類，卻沒有被納入接種名單。台北市議員王鴻薇日前也在北市議會交通委員會替北捷抱屈，認為台鐵、高鐵都能打，只有北捷不能，難道是歧視性待遇嗎？

針對北捷人員希望盡快接種疫苗，蔡炳坤3日指出，已經向中央反映，中央說交通部將納入下一階段規劃，「但我們覺得北捷第一線工作人員確實需要先接種，所以已經規劃下週就安排部分第一線人員先接種疫苗。」

蔡炳坤4日補充，北捷第一線人員將於5日開始接種疫苗，第一批500人將於5日下午2時在新光醫院接種疫苗，採分批分流方式，避免人潮群聚。關於第一波接種疫苗的北捷第一線人員，分別包括站務人員、行車人員、清潔及保全人員等第一線人員，不用先做篩檢，直接接種疫苗。

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