越南小鮮肉高雄找租屋　女網友看照嗨翻「缺身分證嗎」他崩潰求饒

▲一名越南男網友在高雄找租屋，但發文卻不斷被歪樓。（圖／翻攝高雄租屋、出租專屬社團）



記者鄒鎮宇／綜合報導

求房卻被歪樓！一名越南小鮮肉來台工作，因此想在高雄尋找租屋，便在臉書社團上PO文。沒想到，他附上照片發文後，竟遇到不少女網友示愛，讓他求饒地說，「我真的想找房間，如果真的知道有便宜的房間，請推薦給我。謝謝」。

該名越南籍男網友在臉書社團「高雄租屋、出租專屬社團」發文，表示他來台工作，順便學習中文，但使用租屋平台及App詢問後，大部分房東都不想租給移工，且價格都超出預算，只好發文求助，希望能找到月租3000元至4000元的套房。

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原PO在貼文附上帥氣的自拍照，瞬間讓許多女網友暴動，「我家三房兩廳，只打算讓你睡我主臥⋯房租肉償，偶爾穿白內褲拖拖地也行」、「缺台灣身分證嗎」、「先別說房子了，我就想問你，你會不會咚水車」、「我快控制不住自己了」、「我單身」、「缺室友嗎？我付錢」。

▲不少女網友都躍躍欲試。（圖／翻攝高雄租屋、出租專屬社團）



▲也有人認真幫忙原PO。（圖／翻攝高雄租屋、出租專屬社團）



不少男網友看完也說，「哇塞...我是男的都覺得你帥了，我好嫉妒啊啊啊啊啊」、「我想說這裡是租屋留言板，原來是戶政領身分證的啊」、「你這樣很多女生缺室友，跟她們合租就好」，但也有人出來主持公道，「人家很認真急著找房，無法幫至少不要製造麻煩」、「如果能幫忙版主的朋友就幫忙。不要在這裡鬧人家，丟台灣人的臉」。

對此，原PO也表示，他在高雄沒有越南朋友，租房App上合適價格的房東都只請他等房客到期才能租，不得已才PO文詢問，「我真的想找房間，如果真的知道有便宜的房間，請推薦給我。謝謝」，「反正還是希望可以找到，不一定在這邊找不到，看看緣分吧。」

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