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中研院專家受試國產疫苗！她當「白老鼠」曝動機：令人放心的選項

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲中研院專家何美鄉受試國產疫苗。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

國產疫苗高端、聯亞6月陸續公布第二期臨床試驗期中報告，向食藥署申請EUA。中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉也在臉書分享，擔任國產疫苗臨床試驗的「白老鼠」心得，並揭露接種動機表示，自己也是首次參與受試，目的就是希望能「盡早結案得到結果而已」。

何美鄉3日在臉書指出，幾天前她收到莫德納疫苗預約通知單，但她認為「反正不能把它給我所愛的人，那就把這一劑給任何有需要的人吧！」於是就將通知單扔進了垃圾桶，並參與試驗國產疫苗促進台灣的全體免疫，「是的，當然是當了臨床試驗的白老鼠。」

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▲▼國家衛生研究院新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會,何美鄉,蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲何美鄉博士透露受試國產疫苗動機。（圖／記者洪巧藍攝）

對於為何看好國產疫苗，何美鄉也做出解釋，她並沒有看好或不看好的預設立場，甚至她也很清楚，相較於基因疫苗，蛋白質疫苗原本刺激免疫能力很可能比較差，但仍願意接種就是希望能盡早結案得到結果，「而且，在此大流行的節骨眼，所有疫苗的研發都是加速進行。蛋白質疫苗是一種我們很熟悉的技術平台，就長短期安全性的考量，倒反而是一個比較令人放心的選項。

何美鄉透露，自己也有可能打到「安慰劑」，不過那也無妨，因為參與受試原本就是一個利他的行動，「想一想，我們所用的所有藥物，不都是這樣一一測試出來的。每一個藥物，每一個疫苗，都有成千上百的受試者，現在回饋一下也無妨。」

何美鄉提到，為了完整呈現實驗設計，她不會再去補打一劑莫德納疫苗，「而且我已自行檢驗了抗體，我打的是疫苗，不是安慰劑。哈，這就是科技人偶而可以享有的一點優勢。」她說，國人對於臨床測試，都抱有好奇的心態，她曾執行過多項臨床試驗，但參與受試也是首次，「新冠肺炎讓我們的人生經驗都更豐富了。就這麼轉個彎來看疫情，也無妨。」

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