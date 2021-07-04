醫生批北市「好意思說精準疫調」　釣出柯文哲親自回應：謝謝幫忙！

▲柯文哲親自回應醫師陳昶宇。（圖／翻攝自臉書）

記者袁茵／台北報導

北市虎林街一帶爆出確診案例，因此北市府成立「虎林專案」在周圍進行篩檢，台北市長柯文哲表示，是經精準疫調比對確診足跡後，發現多人在虎林街巷弄有活動史，但卻被台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇在臉書批評，是院內醫師在一週前發現的，晚了一週才拿出來講，也好意思說是精準疫調。對此，柯文哲4日親自回應，「謝謝陳醫師的幫忙」。

陳昶宇2日於臉書轉述院內醫師臉書文章，提及一名醫生上班時看到剛住院病人的X光片，認為像是病毒性肺炎，查了一下發現快篩結果為陰性，果不其然隔天早上PCR陽性確診；該醫生自己打電話聯絡病人家屬，主動聯絡協調他們來醫院採檢，更發現足跡都在某個市場附近，結果最終所有家人都是陽性。

陳昶宇表示，北市府在記者會上說，透過「精準疫調」發現虎林街附近有熱區，但「這都已經是整整一個禮拜前的事了，而且還是我們院內醫師自己聯絡，把個案家人都拉來住院，自己精準疫調才完成擴大篩檢匡列隔離，台北市政府晚了一週才拿出來講，也好意思說是精準疫調。」

針對陳昶宇的文章，柯文哲4日下午親自以帳號「WJ Ko」留言，「謝謝陳醫師的幫忙，這就是Toyota所提倡的total quality management 的精神，每一個人多做一點，可能的錯誤就被擋住，最後的大災難也可能因此被擋住。（瑞士乳酪理論）。」

而台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲也提到，自己很少直接在臉書留言，但剛剛才在陳昶宇臉書提及，Toyota汽車公司提倡TQM全面品質管理，若開了一家公司，從董事長到掃地工友，每天都在研究怎麼做會更好，只要都願意多做一點，這家公司就會變得非常好。

柯文哲強調，每個人一定要多關心周遭朋友、願意多做一點，才能把三不管地帶抹掉，不然這波疫調系統永遠無法完整，「我很少在上面留言，這我們要謝謝你，願意多做一些。」

▼柯文哲出席防疫記者會。（圖／北市府提供）