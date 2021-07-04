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Dleta病毒嚇壞了！屏東爆莫德納施打潮　接種率9成9

▲屏東莫德納疫苗施打率9成9 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東莫德納疫苗施打率9成9 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣連日展開第二波大規模疫苗施打作業，以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打對象，除屏東體育館大型速打站延長至4日，其餘中、小型施打站則依原計劃施打二天，3日共計接種18631人，3天疫苗使用率達99%，施打率相當踴躍。

▲屏東莫德納疫苗施打率9成9 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東莫德納疫苗施打率9成9 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

而枋寮醫院自6月28日暫停門急診至今尚未恢復看診，縣府表示，經與中央流行疫情指揮中心討論之後，未來枋醫開放三大原則為醫療降載、收治分流及逐步解封，目前仍持續暫停門急診的營運。

縣長潘孟安說，謝謝第一線人員的辛苦付出，疫苗施打站每個環節的順暢，都是建立在團隊不分日夜的反覆演練、準備，為讓民眾在最安全、最快速、最順暢的狀態下接種疫苗，下一批莫德納疫苗將於7月6日開始施打，屏東貼心模式，也將持續在各鄉鎮施打站執行，鼓勵民眾「努力打起來」，不僅能增加鄉親自我保護力，也能讓台灣快速築起社區防護網。

針對枋寮醫院何時可以恢復營運，縣府表示，枋寮醫院未來第一階段將會先開放急診，急診相關工作人員必須進行第二次PCR採檢，同時完成第二劑疫苗接種滿14天之後，再由醫院提供急診工作人員PCR的檢驗報告、排班以及急診營運恢復計劃給衛生局，呈報中央流行疫情指揮中心同意後，才可恢復急診。

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