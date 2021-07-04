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快訊／烟花颱風最快明生成！恐發海警　不排除陸警「影響區域曝」

記者賴文萱／台北報導

距離鵝鑾鼻東南方1540公里海面今（4）日有一熱帶性低氣壓生成，氣象局表示，最快明天將生成颱風烟花，以目前這條路徑來看，明晚暴風圈有機會進入海警範圍，有可能明晚發海警；若路徑再偏北，也不排除發陸警，警戒範圍包含屏東、恆春半島一帶。

▲熱帶性低氣壓生成。（圖／中央氣象局）

▲熱帶性低氣壓生成，最快明變颱風烟花。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員張承傳表示，該熱帶性低氣壓未來會以較快速度朝巴士海峽前進，後再抵達廣東一帶，明天下半天到後天通過巴士海峽這段時間，有時間發展成輕颱烟花，同時也距離台灣最近。但由於未來環境不利發展，氣象局預估最多達輕颱下限。

由目前路徑來看，暴風圈可能進入海警範圍，氣象局明晚可能發布海警，要注意範圍包含巴士海峽、台灣海峽南部等；若路徑北偏也不排除發布陸警，屏東、恆春半島一帶要留意。

氣象局表示，該熱帶性低氣壓明後兩天影響最明顯，花東、恆春半島有局部大雨發生機率，明天東北部、南部山區也會有短暫陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今起至周三有大而鬆散的「低壓環流」，通過菲律賓進入南海，呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽；美國（GFS）模式亦有類似的模擬，但以通過巴士海峽的環流中心強度較強。

▼官欣平說，菲律賓東方海面到南海未來有一個低壓帶、低壓環流建立。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，兩模式皆模擬台灣附近周一起盛行東南風，視其攜帶水氣量之多寡，將主導近一周的天氣變化；另外，通過巴士海峽的環流中心，其強度發展為何？將造成不同程度的風浪增大、迎風面（花東及恒春半島）雨勢，應密切觀察。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今東南風帶來的水氣增多，熱力不穩定度提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，擴及平地的範圍增大，有較大雨勢，應注意。

吳德榮表示，周一至周三東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，低壓環流第2環流中心的外圍雲系，移入東半部及屏東，有局部陣雨，要注意較大雨勢！是否會有更大的影響？視其強度、距離而定，應持續觀察；周四至周六低壓雲系脫離，恢復高溫炎熱，大氣仍不穩定，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。

▼吳德榮指出，最新歐洲模式模擬周一20時地面圖（下圖左）顯示，有大而鬆散的低壓環流（紅虛線）進入南海，呈現2個環流中心，主中心（紅1）在南海發展，副中心（紅2）則在巴士海峽，台灣受東南風影響（紅箭）；美國模式亦有類似的模擬（下圖右），但在巴士海峽的環流中心強度較強。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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