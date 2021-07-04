　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

▲▼原定於2020年舉辦的東京奧運，因全球新冠疫情而延後1年舉辦。（圖／路透社）

▲原定於2020年舉辦的東京奧運，因全球新冠疫情而延後1年舉辦。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本決定今年7月23日續辦因新冠肺炎疫情而延後一年的東京奧運，不過隨著Delta變種株強勢侵襲各國，加上日本國內疫情也不穩定，因此國內外屢屢傳出要求停辦的聲浪，不過這也證實奧運「40年魔咒」再次獲得應驗！因為1900、1940、1980年的奧運都受各種人禍影響而過程不順遂、甚至停辦。

回顧從20世紀起的奧運歷史，被譽為「現代奧林匹克之父」的奧運發起人、國際奧委會終身名譽主席的古柏坦（Pierre de Coubertin），將故鄉巴黎選定為1900年歷史上第2次的夏季奧運舉辦地，因為「花都」巴黎風景秀麗、古蹟與人文底蘊濃厚，加上水陸交通便利，適合舉行國際活動。

不過當時法國正傾全力舉辦「世界博覽會」，根本無心於1900巴黎夏季奧運，因此只將奧運視為替世博會招攬觀光客的附屬活動，比賽項目按照世博會的工業類別，在16個區域舉行，划船比賽安排在救生系統展覽區、擊劍比賽安排在刀劍工藝展示區，且比賽行程安排鬆散，竟然長達半年，被戲稱為「馬拉松式奧運」，甚是有些選手根本不知道自己當年到巴黎就是參加奧運。

時間來到1940年，當時日本獲得在首都東京、北海道札幌舉辦夏季與冬季奧運的機會，不過由於日本帝國總理大臣近衛文麿1938年在第2次近衛聲明中號召建立「大東亞新秩序」，發起戰爭侵略中華民國、東南亞，進而掀起二戰，因此最後奧運只能宣告取消，之後改由芬蘭赫爾辛基舉辦。

▲▼東京奧主委主席橋本聖子表示，為降低新冠病毒傳播，她接受奧運「無觀眾」是較好的安排。（圖／路透社）

▲東京奧主委主席橋本聖子表示，為降低新冠病毒傳播，她接受奧運「無觀眾」是較好的安排。（圖／路透社）

經過40年後時間來到1980年，前蘇聯獲得在首都莫斯科舉辦奧運，當時政府傾力整修城市、改善市區交通、加強空中運輸，並耗費高達90億美元位奧運興建新場館，無奈當時前蘇聯派遣軍隊入侵阿富汗，因此奧運遭敵對陣營美國抵制，最後有63國缺席比賽，只有80國參賽，媒體在評論中表示，「莫斯科奧運金牌簡直貶值50%！」

又經過40年光陰的流逝，時間終於回到2020年，此時的全球正苦於與新冠病毒抗戰，由於疫情邁入長期化，原本時任日本首相安倍晉三堅持如期舉行東京奧運，與國際奧委會主席巴赫通話後，達成奧運延後一年的協議。

據悉，日本副首相、財務大臣麻生太郎曾表示，「奧運每隔40年就一定會發生問題，根本就像是被詛咒般」，曾為此遭輿論批評失言，不過從命運多舛的東京奧運舉辦過程來看，不得不驚嘆「奧運40年魔咒」如此靈驗。

卸妝神水！BIODERMA舒敏高效潔膚液特價849元

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／台南男落水　救起無生命跡象
詐團群聚私刑影片曝　小弟慘被重打16大板
挺林昶佐慘遭「藍白大軍」出征　Doris高EQ回應
中科院女員工激戰已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮氣瘋
高雄首例打莫德納「1hr後」猝死　疫苗專家說話了
房租半價！「冷氣免費」飲料喝到飽　網羨：還叫阿姨？
張菲辣媳交「新男友」！在家約會+情侶合影　老公反應她傻眼

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

菲律賓C-130運輸機墜毀29死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

差超多？台陸夫妻分享兩岸用語　她聽「老婆＝媳婦」噴笑：好奇怪

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

超強運！她戰勝癌症後「隨手買張刮刮樂」　竟中頭獎爽贏400萬

新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

地鳴停電後「土石流一波波襲來」！　56歲男被迫棄母避難

菲律賓C-130運輸機墜毀29死　瞬間起火「機身淪殘骸」濃煙竄天！

怪手砸爛全新麥拉倫！菲律賓海關查走私　「3300萬豪車」瞬成廢鐵

韓「美男神偷」逃獄細節曝！花3個月減肥鋸鐵窗　最近研讀心理學贖罪

這國接種率全球第一　擠下塞席爾！但被美英列旅遊警示名單

邁阿密坍塌大樓將遇颱風「恐2度崩垮」　搜救行動急喊卡：先拆樓！

報酬率74.03%！富邦臺灣中小半年賺爆「原因曝光」　4檔ETF贏大盤

醫生批北市「好意思說精準疫調」　釣出柯文哲親自回應：謝謝幫忙！

月租18萬撐不下！30年「芳田咖哩」熄燈：對不起，敵不過新冠肺炎

Windows存在可讓駭客「遠端安裝程式碼漏洞」　解決方法看這邊

越南小鮮肉高雄找租屋　女網友看照嗨翻「缺身份證嗎」他崩潰求饒

「超大回音屁聲」法鬥嚇到跳起來！　無辜眼急澄清：真的不是偶

快訊／他經過魚塭驚見有人落水　警消急搶救男子已無生命跡象

東奧桌球24日開戰！台灣「黃金混雙」打頭陣　奪金希望濃厚

左左右右要升國二了！「兒童轉少女」近況照曝光　網讚：變好漂亮

奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

國際熱門新聞

日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村　釀20失蹤

渣老公中4億閃離妻　婆婆還幫運錢

模範媽憂染疫小孩變孤兒　竟14刀捅死5歲女

10歲女童擁「80歲身體」仍不幸過世

熱海土石流妻遭捲走！　翁1小時返家全沒了

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

福島發現新品種野豬　疑「核汙染野豬與家豬」後代

心疼陳時中！前路透總編：心在淌血

恐龍級「婚活殺手」！騙婚燒炭得手數億

美西熱浪席捲！蛤蠣都「熟開了」

車禍屍袋動了！警打開驚見「復活」1幕

即／菲律賓軍機墜毀　機上載85人

日熱海土石流2死20失蹤10獲救！　豪大雨再下4天

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

更多熱門

相關新聞

中東3國接種率領先全球　實際情況卻差很多

中東3國接種率領先全球　實際情況卻差很多

以色列、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）與巴林同樣屬於中東國家，且都在2021年初積極推動疫苗接種計畫，經過半年這3國仍是全球疫苗接種率的前段班，但疫情數據顯示，他們在感染趨勢方面卻展現出完全不同的趨勢。

挺林昶佐卻慘遭出征！　Doris高EQ回應

挺林昶佐卻慘遭出征！　Doris高EQ回應

新冠疫苗護照才剛上路！義國秒破造假集團

新冠疫苗護照才剛上路！義國秒破造假集團

地鳴後土石流強襲　他被迫棄母避難

地鳴後土石流強襲　他被迫棄母避難

旗山肉品市場「好心肝」翻版　農業局打臉回擊

旗山肉品市場「好心肝」翻版　農業局打臉回擊

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠肺炎日本東京奧運魔咒停辦

讀者迴響

熱門新聞

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

今增37例本土　另增2例死亡

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

「烟花」颱風最快明生成　恐發海警！

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

台積電挨罰　前工程師：加班至12點只敢報到9點

失業後抱200萬進場！每月賺5萬：不想回去工作

許聖梅悲慟「3大姑不來送終」！婆婆拔管含恨落淚

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面