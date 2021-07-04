奧運「40年魔咒」太靈驗！1900年起連4次劫數難逃　東奧恐無觀眾

▲原定於2020年舉辦的東京奧運，因全球新冠疫情而延後1年舉辦。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本決定今年7月23日續辦因新冠肺炎疫情而延後一年的東京奧運，不過隨著Delta變種株強勢侵襲各國，加上日本國內疫情也不穩定，因此國內外屢屢傳出要求停辦的聲浪，不過這也證實奧運「40年魔咒」再次獲得應驗！因為1900、1940、1980年的奧運都受各種人禍影響而過程不順遂、甚至停辦。

回顧從20世紀起的奧運歷史，被譽為「現代奧林匹克之父」的奧運發起人、國際奧委會終身名譽主席的古柏坦（Pierre de Coubertin），將故鄉巴黎選定為1900年歷史上第2次的夏季奧運舉辦地，因為「花都」巴黎風景秀麗、古蹟與人文底蘊濃厚，加上水陸交通便利，適合舉行國際活動。

不過當時法國正傾全力舉辦「世界博覽會」，根本無心於1900巴黎夏季奧運，因此只將奧運視為替世博會招攬觀光客的附屬活動，比賽項目按照世博會的工業類別，在16個區域舉行，划船比賽安排在救生系統展覽區、擊劍比賽安排在刀劍工藝展示區，且比賽行程安排鬆散，竟然長達半年，被戲稱為「馬拉松式奧運」，甚是有些選手根本不知道自己當年到巴黎就是參加奧運。

時間來到1940年，當時日本獲得在首都東京、北海道札幌舉辦夏季與冬季奧運的機會，不過由於日本帝國總理大臣近衛文麿1938年在第2次近衛聲明中號召建立「大東亞新秩序」，發起戰爭侵略中華民國、東南亞，進而掀起二戰，因此最後奧運只能宣告取消，之後改由芬蘭赫爾辛基舉辦。

▲東京奧主委主席橋本聖子表示，為降低新冠病毒傳播，她接受奧運「無觀眾」是較好的安排。（圖／路透社）

經過40年後時間來到1980年，前蘇聯獲得在首都莫斯科舉辦奧運，當時政府傾力整修城市、改善市區交通、加強空中運輸，並耗費高達90億美元位奧運興建新場館，無奈當時前蘇聯派遣軍隊入侵阿富汗，因此奧運遭敵對陣營美國抵制，最後有63國缺席比賽，只有80國參賽，媒體在評論中表示，「莫斯科奧運金牌簡直貶值50%！」

又經過40年光陰的流逝，時間終於回到2020年，此時的全球正苦於與新冠病毒抗戰，由於疫情邁入長期化，原本時任日本首相安倍晉三堅持如期舉行東京奧運，與國際奧委會主席巴赫通話後，達成奧運延後一年的協議。

據悉，日本副首相、財務大臣麻生太郎曾表示，「奧運每隔40年就一定會發生問題，根本就像是被詛咒般」，曾為此遭輿論批評失言，不過從命運多舛的東京奧運舉辦過程來看，不得不驚嘆「奧運40年魔咒」如此靈驗。

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