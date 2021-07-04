中東這3國疫苗接種率都超高　疫情卻大不同！以色列數據狠甩阿聯

▲以色列青少年施打輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）與巴林同樣屬於中東國家，且都在2021年初積極推動疫苗接種計畫，經過半年這3國仍是全球疫苗接種率的前段班，但疫情數據顯示，他們在感染趨勢方面卻展現出完全不同的趨勢。

根據CNBC報導，以色列、阿聯酋與巴林年初的每百人接種劑量數據，幾乎是全球排名第一，經過半年，這3國仍然在疫苗普及率的前段班，數據網站Our World in Data統計，截至7月2日，以色列已有59.78%人口完整接種疫苗，巴林也高達58.41%，資料僅更新至4月20日的阿聯酋也有38.79%人口完成接種。然而，這3個中東國家的疫情數據卻呈現不同面貌。

以色列

隨著疫苗計畫的推動，以色列自3月底以來，每日新增確診病例數皆在2位數以下，甚至在4月底到6月中旬都維持在個位數，目前則因為Delta變種病毒而引發一波疫情，每日確診數約新增300例上下。以色列公共醫師協會主席大衛多維奇（Nadav Davidovitch）表示，目前約半數病例屬於Delta變種，不過根據模型預測，這波疫情就算廣泛傳播，最多也只會有幾百件病例，不會像先前一天破萬例確診那樣嚴重。

▲繼4月中取消戶外口罩禁令後，以色列6月15日宣布在室內也不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

阿聯酋

根據Our World in Data數據，阿聯酋在每百人接種總劑量方面，以平均155.99劑排名全球第一（巴林125.4劑、以色列124.77劑），但阿聯酋的新增感染病例卻一直在每天2000多例徘徊，僅5月份短暫下降至1000例左右，目前數據仍高於去年第4季度單日確診1200例的平均值。

由於有病患已經接種過疫苗仍「突破性感染」，讓內部出現許多質疑疫苗有效性的聲浪，阿聯酋國家緊急危機與災害管理局5月宣布，將提供民眾施打第3劑中國國藥集團研發的新冠疫苗，隨後更表示，接種國藥疫苗的群眾可以選擇施打輝瑞/BNT疫苗作為加強劑。

巴林

儘管巴林疫苗接種工作順利，但5月下旬單日確診數仍創下3273例的歷史新高，雖然此後每日新增病例已降至3位數，但巴林也表示將供予民眾施打第3劑中國國藥疫苗，輝瑞/BNT疫苗則僅提供50歲以上族群在注射第2劑國藥的3個月後補打加強劑。報導稱，除了接種疫苗之外，人口結構與防疫限制也會影響疫情嚴重程度。

相較於以色列與阿聯的死亡人數下降且持續保持在較低程度，巴林與新冠肺炎相關的每日每百萬人新增死亡人數，在6月份的最高數據曾飆升至17。亞太臨床微生物和傳染病學會會長坦拜雅（Paul Tambyah）表示，中東國家的疫情並不令人擔憂，因為據報導，大部分病例仍發生在沒有接種疫苗的人身上，「現在主要問題在於，若無法讓絕大多數人口接種疫苗，我們似乎難以逃過疫情。」

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