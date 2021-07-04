新冠疫苗護照上路2天「義大利破獲造假集團」　數千人有意購買！

▲歐盟新冠疫苗護照才剛上路2天，義大利警方就搗毀了多個在網上販售假護照的集團，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

歐盟新冠疫苗護照7月1日才剛上路，義大利警方3日就搗毀多個在網上販售假護照的集團，還發現有上千名民眾有意購買假護照。

據路透社報導，歐盟在7月1日開始實施新冠疫苗護照政策，讓已接種的公民可以在歐盟各地旅行。每本護照上都會有個QR code，只要一掃描，就可以立刻得知護照主人是否接種過疫苗、其新冠病史以及PCR的檢測結果。

歐盟啟用新冠疫苗護照才剛2天，義大利就發現有不法分子在網上販售假護照。米蘭警方發布聲明指出，相關組織透過加密通訊平台Telegram販售假護照，民眾則透過暗網（dark web）的匿名帳號，與賣家聯絡，再以加密貨幣付款。

當局指出，他們發現有數千人有意購買這些假護照，其中還包括了非歐盟的居民；目前已有約100人成功和賣家接觸，而1個假護照的售價落在110至130歐元（約新台幣3600-4300元）之間。警方並不清楚賣家是否真的為其客戶提供了假護照，但他們在現場發現了幾張偽造的疫苗護照。

警方也表示，他們已鎖定多名嫌犯，卻未透露更多詳情。不過，警方提醒民眾，任何持有假護照的人，無論是買家或是賣家，都可能面臨被控「詐欺」和「偽造文書」的風險，最高可被判處6年監禁。

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