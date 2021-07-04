批柯文哲「每天搶作秀」　游淑慧：別把8萬公務員當攀政治高峰的踏腳石

▲台北市長柯文哲、台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者袁茵攝）

政治中心／綜合報導

台北市接連爆出好心肝、小禾馨等診所的疫苗爭議，衛生局長黃世傑2日銷假返回議會備詢，自爆是受到台北市副市長黃珊珊的指示才請假，加上衛生局疾管科長余燦華、蔡專員、股長吳宜樺被調職，台北市議員游淑慧批評，衛生局打仗打的半死，長官搶著每天做秀，市場處消極釀災，讓批發市場疫情失控，卻不見究責，喊話柯文哲別把市府8萬公務員，只當做攀政治高峰的踏腳石。

「一將功成萬骨枯！鍋永遠是做事的背？！」游淑慧3日在臉書發文表示，這場防疫的戰爭，在台北北市府團隊中，幾乎7成都是衛生局在打仗，從疫苗的分配與施打、疫情疫調、確診病例的匡列通知、協調醫護能量等多不勝數。就算是星期六，衛生局許多同仁從早到晚還在加班中，這場大型戰疫，真的很難。

游淑慧表示，肉眼看不見的敵人，有人的地方就有傳播的途徑，加上戰略物資疫苗的不足，讓衛生局只能每天勉力應戰。然而，當上位者柯文哲和民進黨較勁時；當各種有關係有權力的人紛涌而來的施壓關切時；當面對每天處理不完的疫情事務時；當面對外界層出不窮的質疑和索取資料時，衛生局基層公務員再怎麼沮喪無助，也要哭著為明天的防疫繼續工作。

游淑慧批評，衛生局打仗打的半死，長官搶著每天做秀，市場處消極釀災，讓批發市場疫情失控，卻不見究責，希望柯市長別把市府8萬公務員，只當做攀政治高峰的踏腳石。