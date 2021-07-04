「錯就認錯別再鬼扯！」醫護批柯P害士氣低落：身為醫生不可能不懂

▲柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）



記者黃可昀／綜合報導

本土疫情整體都在往好的方向發展，正當全國都看好7月12日可以如期解封，台北市卻接連爆出群聚感染，外界不免質疑市長柯文哲的防疫能力。由醫護組成的粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書指出，柯文哲自己身為醫生，不可能不了解疫情多險峻，這種領導方式讓基層人員「士氣非常低落」。

「美的好朋友」PO文表示，他們的立場很簡單，只希望每個執政者都把基本該做的事情做好，「錯就認錯，不要再鬼扯」，面對棘手疫情各縣市都出過大大小小的包，民眾大多都能包容，只要求政府趕緊改進問題就好，「但台北市長有最多資源，又是重症加護專家，我們很清楚他不是不懂，他絕對不可能不懂」，很多外行人都看得出來的失誤，柯文哲卻接二連三出狀況。

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粉專提到，柯文哲很大問題就是常常卸責，「似乎沒看到有幾件事情他有出來說，是我個人的決策問題幾乎都是把上下左右都怪完一輪」，此舉讓很多在一線努力的人員相當喪氣，等於是在打擊基層士氣。

▲台北市長柯文哲防疫能力受質疑。（圖／北市府提供）



令「美的好朋友」最難以接受的是，柯文哲日前針對大安區耳鼻喉科診所的案例表示，很多接觸者被匡列卻不來篩檢，先前市府只用呼籲的方式，如今要考慮依法開罰。粉專質疑，「太扯了吧，這不配合可以用傳染病防治法開罰你是今天才知道嗎？」難怪北市的疫調跟匡列一直存在很大問題，苗栗與宜蘭首長都願意放手讓衛生局專業官僚處理，北市卻現在才想到依法開罰，「是已知用火嗎？耳鼻喉科的事件到現在已經過多久了？」

留言指出，「屏東潘縣長就是一位勇於承擔自己錯誤，之前屏東熱區大篩檢時，讓鄉民在積水地點等候，他就馬上道歉及改善，這就是一位首長應該有的高度及謙卑，而不是找一堆理由來推卸責任」、「台北市一直爆點，北農一波又來大安虎林！北市衛生局士氣低落民政疫調跟不上，是否該請中央指揮中心接管，這樣沒完沒了降級解封待何時」、「我最佩服台北市民 ， 能存活到現在而且對台北市長沒有怨言（鞠躬）。」