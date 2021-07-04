柯文哲提「匡列不篩檢就開罰」遭酸　北市回嗆議員「搞不清狀況」

▲北市疫情擴散，柯文哲提出「匡列不篩檢就開罰」，遭議員酸。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

面對北市疫情連環爆，台北市長柯文哲3日表示，要請示中央尋求同意對「拒絕快篩者開罰」，但引來議員批評，本就有法源依據不需再請示中央，質疑柯再卸責。對此，北市府副發言人魏佑任反擊，議員不能只看到法律的規定，但能否適用卻搞不清楚狀況，以免傳遞錯誤資訊。

議員苗博雅質疑，「被疫調匡列的接觸者，有配合篩檢的義務。若不配合，地方政府就可以開罰，不需要再去找中央」，到底是市府指揮中心沒有人懂傳染病防治法？還是跟市長報告了，市長不聽？

議員林穎孟也說，傳染病防治法第36條，「民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施」；且依照第70條，拒絕、規避或妨礙，可開罰3000～15000以下罰鍰。第71條也規定，由地方主管機關處罰之。

針對議員質疑，北市府副發言人魏佑任反擊，議員不能只看到法律的規定，但能否適用卻搞不清楚狀況。市長講的是精準疫調，議員卻拿一般疫調的情況來混淆視聽說北市府不懂法規，懇請議員還要質疑同一個政策時，也可以先相互討論，以免傳遞錯誤資訊。

魏佑任指出，第一，中央對於何謂接觸者和法定匡列者有明確的規範，要合乎條件才會是適用傳染病防治法的對象，也才能有強制篩檢和開罰的法源依據。

第二，台北市的精準疫調，是針對中央規範以外的接觸者再做匡列和疫調，將匡列人數的範圍擴大，把可能潛在的感染者更早發掘出來。

第三，因此有些不是中央所規範的接觸者，#但北市府認為還是有可能被感染的風險，一樣做匡列和疫調，但是能否有法律的強制力，需要中央確認。

魏佑任說，中央對於嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引，所謂接觸定義為，個案發病前3日起至隔離前接觸者調查，第一，在無適當防護下曾於24小時內累計大於15分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之同住者。第二，曾與確認病例在無適當防護下2公尺近距離接觸之醫療機構人員。