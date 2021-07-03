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涉好心肝案科長、股長遭調職　林穎孟：敢講真話的人被消失

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北好心肝診所特權打疫苗案進入檢調階段，然而北市府卻因疫苗爭議，悄悄地將涉案的衛生局疾管科長余燦華、股長吳宜樺及蔡姓專員調職，對比台北市長柯文哲慰留提出請辭地衛生局長黃世傑，顯得諷刺。對此，台北市議員林穎孟3日表示，講真話的人被消失，恐怕真相從此跟著被封印，市府高層成功卸責、安全下莊。

林穎孟在臉書羅列「柯文哲的好心肝事件完美卸責SOP」，依序是涉案高層不用查、政風調查報告要分AB版、衛生局長被請假、基層被調職、所以到底誰是Ben。

接著，林穎孟進一步指出，黃世傑在議會接受質詢時說真話，指出他因台北市副市長黃珊珊而「被請假」，至今仍無法銷假；而余燦文也在議會接受質詢時講真話，點頭表示「市長決定疫調不公布」、說明「市長自行宣布找王必勝醫師救北農，實情是公文根本沒發，還要開會討論」。

對於政風處地好心肝報告，林穎孟則說，報告沒有寫到「好心肝和股長」的中間人，整份報告須經市長、副市長蓋章，市長決行，而政風處長在議會接受質詢時並表示，若要重啟調查黃珊珊，需要市長裁示，然而柯文哲卻不說黃珊珊是否也需接受政風處調查。

「沒有市長裁示，市長及副市長能接受政風調查嗎？政風敢自己調查嗎？」林穎孟表示，在她質詢時，她感受到黃世傑和余燦文是不太會說官話的人，也因此議員能較為了解事情的原貌。

林穎孟說，柯文哲過去以敢講真話主打個人特色，然而現在，市府裡說真話的人，不是「被請假」、就是「被調職」；柯文哲把好心肝事件的疏失推給基層，事情尚未釐清，基層就先被調職，講真話的人被消失，恐怕真相從此跟著被封印，市府高層成功卸責、安全下莊。

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