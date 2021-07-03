溫朗東驚喊「柯韓粉陷入狂暴」　心累關留言：還想轉移柯P失職

▲林昶佐開噴卻反被會長怒嗆。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者曾筠淇／綜合報導

北市環南市場昨（2）日爆發群聚感染，到場關心的立委林昶佐意外被市場自治會會長林勝東開嗆。名嘴溫朗東對此表示，是「柯遞麥克風給市場人士為其護駕」，是柯文哲「鬆開狗鍊」；貼文曝光後，引發網友熱議，面對如潮的負面聲浪，他直呼「柯韓粉陷入狂暴」，由於不斷封鎖網友實在很累，所以他將暫停公開留言一週。

溫朗東針對林昶佐被會長林勝東開嗆一事發表看法，提到柯文哲當時根本是刻意遞麥克封給會長護駕，事後，他還加碼狠酸柯P這樣的行為是「鬆開狗鍊」。事件爆發後，引發網友不滿，紛紛留言痛批「真是有夠過分」、「可悲側翼」。

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由於溫朗東的貼文底下湧進了一大堆與他意見相左的留言，所以他再度發文，直呼「柯韓粉陷入狂暴」，企圖轉移柯文哲在環南市場的失職表現，由於他連續封鎖了幾十個帳號實在很累，所以決定將「公開留言暫停一週」。他也在留言處表示，柯粉與其到處刷留言，還不如去網路投票，看看多數人覺得環南市場爆出確診是誰的責任。

▲溫朗東直呼，「柯韓粉陷入狂暴！」（圖／翻攝自Facebook／溫朗東）

回顧整起事件，昨日陳時中、柯文哲等人親自至環南市場確認狀況，而到場關心的立委林昶佐插話，並直指柯文哲講廢話。正當柯文哲拿起麥克風回擊時，自治會會長林勝東忽然伸手拿走柯文哲手上的麥克風，不留情開嗆「你是中正萬華區的立委，你從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎」、「沒有啊！枉費我在挺你。騙肖！給人吐槽而已」、「你有來環南市場關心過嗎？有嗎？選舉時來幾次，以前有來關心過嗎」。

對此，溫朗東有著與大票網友相反的見解，忍不住在臉書上痛斥柯文哲，「柯遞麥克風給市場人士為其護駕，今天台北市長變成了林昶佐。」不過，他當時罵得並不過癮，沒多久後又加碼開嗆，更正柯文哲遞麥克風的說詞，「我的用詞應該是柯文哲『鬆開狗鍊』，特此致歉。」