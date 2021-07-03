快訊／頻繁接觸流動人潮風險高　北捷人員下周起施打疫苗

▲台北捷運的工作人員將在下周起優先施打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

中央疫情指揮中心1日宣布，疫苗施打作業將進一步擴大到「第七類」族群優先接種，當中包含北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機等，但獨缺公車、台北捷運。對此，北市府認為，北捷第一線工作人員應該要優先接種，因此規劃下周安排接種。

隨著疫苗數量增加，中央疫情指揮中心再7月1日時，將展開新一波的疫苗配送作業，同時也擴大納入多個族群至「第七類」優先接種，包括幼兒園、國小安親班教育人員、媒體第一線採訪工作人員等。

另外，雙北市的疫情未見趨緩，因此特別將有高接觸風險的北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商，還有雙北保母等，也列入優先接種序列，希望能夠及早達成比較高的疫苗接種覆蓋率。

但議員徐弘庭質疑，雙北大眾運輸公車加上捷運，人次一天有超過300多萬，中央把計程車駕駛、外送員、國道客運、貨運司機等九大類都納入優先次序，為何人口接觸人數最多的公車司機以及捷運相關人員，卻未被納入？

根據北捷統計，在三級警戒之前，每天平均有超過150萬人次搭乘，進入警戒後，每天仍有58萬次左右的載客人次，第一線員工如站務人員等，每天都會頻繁接觸不特定對象，染議風險相當高，確實有提早施打疫苗的必要。

針對下週將展開疫苗施打作業，北捷表示，感謝市府提供疫苗讓北捷部分第一線工作人員優先施打，將全力配合市府規劃期程，進行人員疫苗施打作業。

北捷強調，身為大台北地區最重要大眾運輸工具之一，肩負首都圈公共輸運重責大任，仍將持續堅守崗位，加強清潔消毒，認真為防疫把關，並提供民眾一個安全舒適的搭乘環境。