只可現場抽號！苗栗放任200人高溫下群聚搶150名額　晚輩傻眼了



▲苗栗西湖一處衛生所，開放莫德納疫苗現場抽號碼牌，沒想到引起搶打群聚。（圖／記者黃孟珍攝）



記者陳凱力／新竹報導

苗栗縣長徐耀昌今天下午在臉書開心分享苗栗「加零」8度來報到，並提醒符合資格的長者及孕婦把握時間前往注射疫苗，沒想到就有民眾指出，上午興沖沖的帶著家中長輩前往注射莫德納，因為不能預約，結果200人在現場排隊「群聚」搶打150名額的疫苗，老人家在炎熱的天氣下等候排打，簡直是折騰！

▲▼苗栗縣長徐耀昌在臉書一連多日開心「加零」，同時呼籲民眾把握機會注射疫苗。（圖／翻攝臉書《徐耀昌加油讚》，下同）



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徐耀昌稍早在臉書直播時提醒縣內，符合第6類75歲以上長者及孕婦族群，要把握時間就近前往注射莫德納疫苗；另外7月2日至7日開放第8類65歲以上長者施打AZ疫苗，民眾也可先電洽18鄉鎮市衛生所預約後，依據約定時間、地點前往施打。

但是卻有西湖的民眾指出，76歲的媽媽因為收到簡訊及通知單，內容寫道「西湖衛生所於7月3日，星期六早上8：10分，在西湖鄉立體育館，為75歲（35年次前）長者，施打疫苗（莫德納疫苗），採現場領號碼牌，只有140名額，如有意願的長者，請儘早到現場排隊，（不能預約報名，請攜帶健保卡、身分證）」。

▲有民眾抱怨，衛生所無法預約且數量有限，民眾爭打疫苗造成群聚，苗栗縣衛生局也回應會再檢討修正。

由於不能預約，徐先生一大早7點多就帶著76歲的媽媽到現場排隊等候，沒想到140個莫德納名額卻吸引了近200人，8時10分開使發放號碼牌，有的長輩先行離開，而住比較遠為免來回奔波，就選擇在附近等候。

無奈縣府準備不夠，今天天氣很熱，現場遮陽棚架也不足，有的長輩到了現場發現號碼牌已發完，有的則在現場等了1、2個小時才輪到注射，民眾痛批縣府考慮不周，老人家不耐高溫及久候，疫情期間這麼多人又聚在一起，根本增加群聚感染風險。

苗栗縣衛生局副局長莊素玲表示，原則上要求各鄉鎮市衛生所應分時段、村里個別通知民眾前來注射疫苗，避免同時段湧入大批人潮，造成搶打也增添群聚風險，但部分衛生所可能考慮到老人家不會使用網路或線上預約，才開放現場領取號碼牌，衛生局將進一步了解，並要求各地衛生所改善。

西湖衛生所回應，設計規劃原意是為掌握施打人數，因此採取號碼牌方式，並有規劃分流機制，未料民眾未遵守原規劃，加上害怕打不到的預期心理，所以堅持在原地等待，以致造成群聚，已立即請衛生所主任檢討取號碼牌方式，改以分村里、分時段避免人流群聚，更改接種相關訊息將於官網及西湖各社群發布。

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