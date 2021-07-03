幫網戀男友代收款！面交才知「他」是女的　她哭：我也被騙



▲謝姓婦人在網路交友遇到詐騙，淪為共犯，當起贓款轉運站。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名婦人在網路結識詐騙分子偽裝的網路男友，利用感情攻勢卸下心防後，以投資比特幣為由，請婦人「協助保管匯款70萬」後再提領出來給他。銀行行員發現「案情不單純」遂通報轄區警方前往了解，更順勢埋伏釣魚，揪出另一名詐騙同夥，雖然該名同夥辯稱自己也是為情所騙，但兩人都仍被依涉嫌詐欺罪被帶回偵辦。

新竹縣警局竹東派出所29日接獲台灣企銀行員通報，一名謝姓婦人疑似遭到詐騙，欲提領70萬元，經警方到場了解，謝女在LINE通訊軟體上認識一名友人，以假感情之方式，慫恿謝女參與比特幣投資，並將來路不明的70萬元匯入謝女帳戶，約定於6月29日提領出來交由其代購比特幣。

▲▼謝女答應幫詐騙集團收取匯款後，再提領出來給對方，因此成為人頭戶，也一起被警方帶回偵辦。





員警請謝女與收水手聯繫後並派員前往埋伏，在面交地點當場查獲一名王姓婦人。初步了解，王女自稱也是受到詐騙集團以感情方式控制，要求其協助收受贓款，兩人依涉嫌詐欺罪被帶回偵辦。

由於行員的機警通報，讓70萬贓款不致落入犯罪集團手中，並成功查獲收水手一名。警方在此呼籲民眾，接獲通訊軟體的陌生訊息，切勿回應或依照對方指示行動，若有疑問可主動撥打165反詐騙專線或洽警政單位詢問，以免遭受詐騙集團利用而不自知，而無端使自己陷入涉嫌詐欺犯罪的窘境之中。

▲收水手王女辯稱，自己也是在網路結識男友，並幫「網路男友」去現場取錢。

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