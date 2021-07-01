同事整理遺物哭慘！陳志帆卸裝備陳屍浴缸　研判「爭取最後機會」

▲彰化消防隊員陳志帆在喬友火警中不幸喪命，同事紛紛表達不捨。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者陳凱力、游瓊華／彰化報導

彰化喬友大樓昨晚發生大火，造成4死20傷悲劇，其中彰化縣消防局東區消防分隊的隊員陳志帆在火場9樓一處房內浴缸被同事發現失去生命跡象，甚至連氧氣瓶都幾乎用光。陳志帆的家人悲痛不捨，同時質疑「為何氧氣瓶沒有氣」，上午分隊協助整理陳志帆的遺物交給家屬，其中柯姓小隊長悲傷落淚，「他(陳志帆)就跟家人一樣，發生意外，分隊每一個人都非常難過。」

殉職的消防員陳志帆今年33歲，彰化市人，未婚，是2014年特考班結業，2016年到彰化東區消防隊服務。彰化縣消防局東區消防分隊小隊長柯文進說，陳志帆個性積極認真，隊上交代的事都能如期完成。他說，今天突然聽到志帆「沒了」的事，百感交集，相處兩三年的同事，一個後輩發生這種事，又是自己親身遇到…

▲▼同事說，陳志帆個性積極上進，發生不幸後讓隊上也陷入低潮。

柯文進說，火場裡都是濃煙，一旦走進去後很容易空間迷失，這是我們都不想見到的事情，初步了解是很多逃生門沒有被關閉，造成煙囪效應，才讓他走不出來，發生這件遺憾。根據柯文進的側面了解，原本陳志帆應該是要找一個空間等待救援，沒想到運氣不好，躲到一間沒有窗戶的房間，加上煙囪效應，最後發生不幸。

後來RIT工作小組在9樓逐一搜索，才發現陳志帆的裝備，工作小組發現時是裝備在房間、人在浴室的情況，研判可能是陳志帆發現氧氣瓶內沒有氧氣了，因此才卸除裝備，摸黑走到浴室想要躲在浴室等待救援，爭取最後一線的求生機會。

▲▼前輩說，陳志帆積極認真，隊上交代的事都能如期完成。

柯文進不捨的說，陳志帆真的是一位認真積極的人，發生這種事，所有人都很難過很不捨。分隊在上午也協助清理陳志帆的服勤裝備，一共分為三大袋，包括陳殉職時所穿的消防衣、一袋搜溺設備以及一袋消防設備，同事邊整理遺物時邊落淚，悲傷的情緒不斷蔓延，對於陳志帆的離開，向他的父母感到抱歉，但是卻不知道要跟他們說些什麼，「想悲傷也不知從何講起。」

同事李宗恩說，昨天一開始沒想到火災這麼嚴重，隨著出勤人數越來越多，車輛派出越來越多，才發現可能很嚴重，和志帆同事4年左右，感覺他是一個積極上進的人，平時訓練也認真，發生這種事大家都很難過。

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