少女撂6人狂搧巴掌內幕曝！幫閨蜜「討公道」　涉群聚霸凌再重罰

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名未成年少女遭到許姓少女撂人霸凌，許女腳踩三七步飆罵、扯髮，短短5分鐘瘋狂摑掌28下，畫面被上傳網路後，網友除了搖頭「教育失敗」，還揪出他們聚集已違反防疫規定，據了解，當時在場的除了被害女蕭姓少女外共有7人，其中5人都是未成年中輟生，若依法每人最高高可罰30萬，恐讓爸媽大傷荷包。

▲許姓少女不斷對蕭女扯髮、摑掌，霸凌的暴力畫面令人感到不舒服。（圖／翻攝臉書《韓國瑜網路粉絲後援會》，下同）

涉嫌瘋狂摑掌的許姓少女只有15歲，國中畢業後待在家，因聽到中輟閨蜜劉姓少女（16歲）抱怨，男友被被蕭女（16歲）糾纏，許女瞬間「正義感」爆棚，站出來要為閨蜜討公道。

一夥人透過共同友人田姓少男（15歲）出面，在疫情及間將蕭女哄騙到新竹市某處民宅，隨後蕭女帶著許、劉等其他少男少女共7人出現，接下來由許女主導，展開一連串飆罵、扯髮、以及無止盡的呼巴掌，而其他幾人不是做壁上觀，就是在一旁串場，一下擺擺Pose、一下幫忙調整手機鏡頭，興起時就加入扯扯頭髮。

幾人意氣風發的結束霸凌後，還將影片傳給朋友炫耀，直到有人看不慣才讓影片曝光，而被害少女因為遭受連續摑掌，臉頰紅腫疼痛，被家人發現後才帶著他到警局報案。

▲7名少男少女中有最凶悍的許女只有15歲，劉、葉2人都是16歲，3人家庭功能缺失，讓警方很頭痛。

據了解，7名少男少女中有最凶悍的「主攻」許女只有15歲，才剛從國中畢業，劉、葉2人都是16歲，3人家庭功能缺失，都沒念高中，每天無所事事，連警方找上門，家人也一副「沒什麼大事」的樣子，讓警方很頭痛。

少男少女聚集霸凌還被眼尖網友「違反防疫規定群聚」、發現「未成年抽菸」等違規，若根據「傳染病防治法」，可對幾名少男少女的家長開罰，每人可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若依畫面中的7人、每人6萬元計算，總罰鍰將從42萬起跳。

另依照菸害防制法第12條及第13條規定，未滿18歲者不得吸菸或購買菸品，任何人也不可供應或販賣菸給未滿18歲的青少年。幾名未成年吸菸的少男少女需接受戒菸教育，如無故缺席，其父母或監護人會被處以2千至1萬元的罰鍰。提供香菸的商家同樣要處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

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