黃世傑自爆「被請假」想回市府上班　蔡炳坤：休假有利釐清真相

▲台北市長副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）



記者林銘翰／台北報導

台北市爆發特權施打疫苗風波，衛生局長黃世傑2日銷假返回議會備詢，自爆是受到台北市副市長黃珊珊的指示才請假。對此，台北市副市長蔡炳坤3日表示，這段期間讓黃世傑請假迴避、休息一下，有利於真相的釐清，期間內有重要會議他也可以銷假參加，並且不會影響到行政調查。

台北市日前爆出好心肝、小禾馨等診所的疫苗爭議，在廉政委員會調查期間，黃世傑自行請假1個月至7月27日止，卻引發議員質疑請假動機。黃世傑2日在議會備詢時自爆，自己是受到黃珊珊指示才請假。

▲台北市長柯文哲、台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者袁茵攝）



台北市政府3日下午舉行防疫因應記者會，蔡炳坤回應指出，從去年1月到現在，黃世傑帶領衛生局同仁非常辛苦，之前因為爆發小禾馨診所的事件，很多行政調查包括政風處、廉政委員會都要陸續進行。

蔡炳坤說，自己是政風處的業務主管、督導，這段期間讓黃世傑請假迴避、休息一下，其實有利於釐清真相，並且讓大家能夠了解，至於這段期間如果有重要會議，包括市議會、市政會議等，也都可以銷假參加，不會影響到行政調查。

黃珊珊也強調，她已經多次說明，在6月7日、8日好心肝診所取得衛生局撥發的疫苗之前，自己沒有交代任何衛生局的同仁，「我雖然接到朋友的簡訊，但是沒有轉給任何人」。

黃珊珊說明，黃世傑之所以要接受調查，主要是因為曾經把民意代表的請託多次傳給同仁，造成同仁之間有利益衝突，「我沒有轉給任何人，所以沒有製造同仁之間利益衝突的問題，也沒有請假的問題」。

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