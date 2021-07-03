AZ完成率100%！彰化多打8670人　這3鄉鎮保護力最高

▲彰化縣政府防疫記者會。（圖／彰化縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣連續4天零確診，只剩下66人居家隔離，縣府對疫情仍不能鬆懈，縣長王惠美仍緊盯著施打疫苗情形，莫德納疫苗施打率高達6成，AZ總施打人數有44,076人，殘劑多打了8670人，完成率100%，其中以大村鄉、田尾鄉及田中鎮長者施打保護力最高，85歲到89的長者超過40%。

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▲彰化縣大村鄉接種率最高。（圖／彰化縣府提供）

縣長王惠美指出，今天是75~84歲長者施打莫德納疫苗第二天，將持續到7月8 日(下周四)，下一批疫苗緊接著會在7月5日送達，將針對73歲、74歲的長輩施打，已著手造冊中，會透過村里辦公處通知，屆時再請長輩依照縣府規劃的地點、時間前往即可接種，有疫苗，趕快打。

葉彥伯指出，1劑AZ疫苗通常可以施打11人，彰化列冊施打AZ疫苗的有35307人，總施打人數有44,076人，超過8670人接種，這都要感謝抽藥高手協助「一滴都不剩」， 26鄉鎮65歲以上的長者，施打AZ疫苗獲得的保護力以大村鄉最高44%，田尾鄉42%、田中鎮40.5%；最低的是大城鄉26.5%、25.5%。

至於莫德納疫苗是懸浮液，最多可以施打15人，標準可以抽13至14人，昨(2)日列冊通知有4,679人，接種的有2,720人、今(3)日通知12914人，預估接種7750人，施打率高達6成以上，葉彥伯指出，莫德納疫苗施打會有幾項常見的副作用，如注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、發燒及注射側腋下腫脹或壓痛等，民眾可以藉由多喝水促進代謝或是做一些有氧運動來舒緩，也切記注射完疫苗後不要飲酒及做劇烈運動。

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