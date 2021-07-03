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基隆市場防疫策略超前部署　流動攤販PCR篩檢結果出爐

▲0703基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌重視市場防疫，從率先將有確診者足跡市場預防性市場休市、縮減入口、實名制量體溫、率全國之先採身分證尾數分流、首創全市2罩1套（面罩、口罩、手套）、攤商打疫苗、2劑打完前每14天快篩，他規劃了整套市場防疫策略，一步步循序推動。

現在台北市陷入北農與環南市場風暴中，至今還在持續延燒！7月12日能否降級解封？雙北市場防疫成了最大的變數，還逼得中央疫情指揮中心強力進駐。

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林右昌今（3日）下午在線上記者會中指出，市場防疫很難，而流動攤販更是難上加難！但基隆超前部署，鎖定重點地區流動攤販進行實名造冊，安排PCR採檢。他強調，這真的很難，但只要有決心就絕對有方法可以做得到！

首先，依據疫調與疫情研判匡列重點地區；其次，利用攤商營業時間，由警察陪同衛生局人員，一攤攤詢問造冊（老闆加員工），確實掌握名單後，通知要求在指定時間地點接受篩檢。

林右昌表示，由於之前成功市場及仁愛市場有攤商確診，市府提高警覺並加強對週邊區域監控，因此匡定華三街與成功路橋下流動攤販，進行篩檢。兩處總計造冊333人，其中華三街攤販128人、成功路橋下攤販205人，目前333人已全數完成PCR篩檢，結果皆為陰性。

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