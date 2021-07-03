歐國盃「萬人群聚」確診單週升10％　德部長批：求利益就無視人命

▲大批民眾聚集觀注球賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

2020歐洲國家足球杯（Euro 2020）3日進入8強淘汰賽，不過大量人群聚集、夏季旅遊解封、社交限制放寬等因素，導致Delta變種病毒持續擴散，世衛歐洲區主席克魯格（Hans Kluge）2日發布聲明，強烈譴責歐洲足球協會（UEFA）摧毀歐洲10個多禮拜「疫情下滑」趨勢，並呼籲各國加強防疫措施，「如果我們不保持紀律，歐洲將再度掀起新一波疫情。」

德國內政部長瑟霍費（Horst Seehofer）2日憤怒表示，歐足協允許4萬多名球迷進場觀看英國對戰德國是「極度不負責任的」。言語間暗示此行為「無視人命」，單純是以「金錢」為出發點。

8強賽將分散4國，包括義大利羅馬、亞塞拜然巴庫、德國慕尼黑與俄羅斯聖彼得堡，其中俄羅斯疫情最為慘重，2日以679死亡病例刷新紀錄，不過當局拒絕封城，照辦一切大型活動。

下週的半決賽與決賽將轉移至英國倫敦，而英國自Delta病毒疫情以來，單日2萬5千例確診數遲遲無法下降，而主辦單位除了禁止在球迷區販售飲食外，並未增加更多有效控管措施。

世衛高級應變官員斯莫爾德（Catherine Smallwood）強調，歐洲確診數正以「單週上升10％」回漲，當局需加強控管球場周圍，包括人群是否乘坐擁擠巴士、有無採取個人防疫措施、賽後球迷群聚酒吧慶祝等，「假如這些混合情況發生，就無法避免病例大幅上升。」

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