快訊／北市虎林街13戶30人確診　8戶是家庭群聚3戶全家確診

記者陳家祥／台北報導

環南市場2日驗出41人確診，台北市長柯文哲還加碼透露，位於虎林街攤販集中場發現幾個感染，要開始做區域性篩檢。對此，柯文哲3日指出，4日將在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位。根據北市統計，虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶確診，總確診人數30人。

▲北市府證實，虎林街一帶有30人確診，4日於永吉國小開設篩檢站大規模篩檢3300人。（圖／記者邱顯燁攝）



在今天疫情記者會結束後，北市府也公布虎林街一帶的感染狀況，6月1日至7月3日，台北市虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶確診；其中，8戶為家庭群聚，有3戶全家確診數達4人。總確診人數30人。

北市府指出，截至目前，剩下7戶、14人隔離中，已有16人解隔離。另，扣除同住家人，其餘接觸者總計匡列144人。

針對虎林街傳出有確診者，柯文哲下午在記者會表示，從大數據統計可以看出，「有零星的感染」，有一些潛藏的感染源，因此明天就會在永吉國小進行篩檢專案，已經聯絡了8個里和市場自治會造冊。

柯文哲說，精確來講應該是虎林街及其周邊市場，未來只要透過大數據發現該區域有好幾個感染例，就會到該地區和里長合作設篩檢站，擴大篩檢，因此明天才會去永吉國小進行篩檢，在疫苗開打前，也許大量篩檢也是治標的辦法。

副市長黃珊珊則補充，明天開始會到永春市場附近的虎林街、永吉國小做PCR採檢，名冊造冊出來是3300位。

▼北市虎林專案。（圖／北市府提供，下同）

▼雨後的虎林街黃昏市場。（圖／記者劉亮亨攝）