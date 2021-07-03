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桃園長者疫苗施打意願逾6成　鄭文燦：爭取中央配賦更多疫苗

▲桃園市長鄭文燦3日表示，桃園市推動長者施打疫苗友善服務，施打率逾6成，因中央配賦疫苗僅估算3成，不足部分將向中央爭取，讓更多長者都能接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦3日表示，桃園市推動長者施打疫苗友善服務，施打率逾6成，因中央配賦疫苗僅估算3成，不足部分將向中央爭取，讓更多長者都能接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市推動長者第二波疫苗施打計畫，73歲至78歲從2日起連續3天施打，市長鄭文燦表示，這兩天長者施打率都超過6成，加上不在籍長者補打，施打率確實比較高，因此出現疫苗差額，希望中央能多配賦疫苗給桃園；接下來希望能在本月15日前，依照3天打一輪、打三休一方式，一路打到65歲，也希望中央能多補足疫苗，讓高齡長者保護目標達成。

鄭文燦3日主持疫情記者會上，針對媒體詢問，中央希望提高施打接種率，在桃園配賦疫苗較少，桃園市接種率都在6成以上，是各縣市排名很前面的，幾乎是六都第一，請問市長如何讓接種率提高？是否能向中央爭取多配賦疫苗？

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▲桃園市3日針對75至76歲長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市3日針對75至76歲長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃園市3日疫苗造冊75、76歲共計18891人，實際已接種12752人，接種率是67.5%，其中不在籍長者接種是676人，實際接種率其實都超過6成，接種率確實比較高，中央配賦的疫苗也確實不夠，這部分2天共打了2萬5千5百劑左右，另外不在籍補打加起來到達5580劑左右，兩個數字加起來大概就要3萬劑，75歲以上部分，桃園市有3萬劑差額，所以希望中央配賦更多疫苗給桃園，要以實際施打人數來計算。

鄭文燦認為，75歲以上施打率平均已達6成，疫苗部分已短差約3萬劑，本月15日前，希望接下來能夠一路按照三天一輪、打三休一方式，一路要打到65歲。相信中央會根據實際施打疫苗情況，把疫苗補足，能讓高齡保護的目標達成。

▲桃園市3日針對75至76歲長者施打疫苗，醫護人員接種前仔細詢問長者身體健康狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市3日針對75至76歲長者施打疫苗，醫護人員接種前仔細詢問長者身體健康狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園防疫隊伍很用心幫長者服務，相信每位長者到接種站後，都會覺得印象非常好。這不只是服務長者是一種幸福，也是種美德。從防疫科學角度來看，長者比較容易在感染新冠肺炎後形成重症，所以接種疫苗也是預防感染、預防重症的重要手段，我們希望能夠讓長者優先打疫苗，這是符合防疫科學的；未來如果疫苗數量足夠且漸漸普及，18歲以上人口，還是希望能夠打到6成以上，這樣才會有群體免疫力。

►「即日起，我退出老化黨。」

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