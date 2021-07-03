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流氓里長變「地下市長」勒索廠商　30現卸任里聯手收賄遭重判

▲前桃園市平鎮市湧豐里長鄧浪安於2013年間向滅火器廠商索賄，遊說其他29里長配合收受回扣，桃園地院歷經8年審訊，將鄧浪安等里長依貪汙治罪條例判決10年等處刑。（圖／翻攝自平鎮區公所官網）

▲前桃園縣平鎮市湧豐里長鄧浪安向滅火器廠商索賄，遊說其他29里長配合收受回扣，桃園地院歷經8年審訊，將鄧浪安等30名里長依貪汙治罪條例判處10年不等處刑。（圖／翻攝自平鎮區公所官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市升格前的平鎮市滅火器採購弊案，前湧豐里長鄧浪安向廠商索賄，還私下恐嚇業者自己是「地下市長」，同時遊說其他里長配合收取回扣，桃園地檢署在2013年依貪汙治罪條例起訴包括鄧浪安在內的30多位里長；桃園地院宣判，其中鄧浪安依14個賄賂、恐嚇與貪汙罪重判10年，並追繳犯罪所得401萬餘元，其餘29個里長被判處2至5年不等，僅2名里長無罪，本案還可上訴。

桃檢起訴書內容，62歲的前湧豐里長鄧浪安與張姓妻子利用採購滅火器案，向前平鎮市公所與縣議員爭取補助款，私下向廠商百歐公司陳姓、百安公司廖姓負責人索賄，再由鄧向各里里長遊說，從每支滅火器抽取2200元回扣，鄧則從2007年至2012年間說服29名里長加入收取回扣，擔任中間人幫忙分送賄款。

鄧復於2010年間尋覓可配合滅火器供應商，向某廠商負責人恐嚇「我是平鎮地下市長」，聲稱公所滅火器採購需給3至4成回扣但遭對方婉拒，鄧則恐嚇廠商「一通電話打去，案子就沒有了」，廠商迫於壓力只能被迫配合；檢方查出鄧收受回扣多達400萬餘元，平鎮區29名里長也分別收取1萬至15萬元不等回扣；檢方依貪汙治罪條例將鄧浪安等30名里長起訴，平鎮市當時有46名里長。

桃園地院審理時，鄧在審訊時辯稱收到的錢都用來補貼，或是回饋里民與辦公處，鄧的張姓妻子則坦承，里長們都知他們在做滅火器生意，沒有交情的不會去推銷等語。

桃園地院法官依貪汙治罪條例判處鄧浪安依貪汙罪判鄧10年有期徒刑，張姓妻子則判處7年8月，其餘還包括現任中正里長曾淑梅2年，緩刑5年、現任義民里長劉文華2年，緩刑5年、現任貿易里長宋子毅4年8月、現任復旦里長李文俊5年、前新英里長張文瑞5年4月、現任宋屋里長宋德燿4年5月。

前北富里長葉雲添3年7月、前廣達里長鄒貴發4年9月、前山峰里長吳聲灶4年4月、前復興里長王燕惠3年7月、前莊敬里長江羅淑娥4年8月、前北富里長邱子龍4年、前南勢里長姜瑞英4年5月、現任東社里長姜尾鳳3年7月、現任龍恩里長胡李聰明4年、前廣達里長涂盛田3年7月、現任雙連里長劉邦利3年8月、前北勢里長鍾陳義3年8月、現任東安里長戴珮宜2年，緩刑5年、前平鎮里長涂源琴4年1月、前復興里長胡昌星3年8月、現任廣興里長溫秀英3年8月、前龍興里長葉有福3年7月、前東勢里長葉雲星3年7月。

前福林里長陳建宏3年7月、前北華里長戴振榮4年1月、現任北貴里長吳克釗3年7月、前平南里長沈文生4年4月、前鎮興里長劉明喜3年7月；前高雙里長曾萬欽與湧安里長黃廷芝則獲無罪。另陳姓、廖姓廠商，各判9月、3月，本案還可上訴。

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