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週末人潮爆發！宜蘭蔥油餅至少12人排隊　當地人氣炸：真的自私

▲▼週末人潮爆發！宜蘭蔥油餅至少12人排隊　當地人氣炸：真的自私。（圖／翻攝宜蘭知識+）

▲原PO看到蔥油餅店前至少有10人以上排隊。（圖／翻攝宜蘭知識+）

記者鄒鎮宇／綜合報導

三級警戒持續近兩個月，不少民眾看到確診數下降後放鬆，紛紛到外地旅遊散心。有宜蘭網友表示，她3日出門時看到至少10人以上在排隊買蔥油餅，感嘆「真的看到火都來，疫情過了再來會怎樣嗎？」

該名女網友在臉書社團「宜蘭知識+」發文，表示宜蘭人都很用心守護家園，自己都不太敢出門亂跑，沒想到假日卻看到一堆遊客排隊買蔥油餅，「外澳的沿岸濱海公路也是一堆遊客來看海？」「疫情過了再來會怎樣嗎？？？？不做好防疫還想解封？忘了說我今天在街上還看到跑車跟哈雷機車車隊」。

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▲▼週末人潮爆發！宜蘭蔥油餅至少12人排隊　當地人氣炸：真的自私。（圖／翻攝宜蘭知識+）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝宜蘭知識+）

在地人看完紛紛留言，「寧願染疫也不放棄蔥油餅的概念」、「宜蘭人都關到快崩潰了」、「沒關係等等確診就沒人了」、「住台北的我，自從遊藝場事件爆發後都不敢回宜蘭娘家，總是很多自私的人一直往宜蘭跑」、「店家攤販都很辛苦，但是應該共體時艱吧！又不是只有他們辛苦！這樣疫情只會越拖越長」、「剛才經過有看到」、「礁溪的車潮人潮湧現，可以不要為了玩把我們宜蘭人拖下水嗎？」「就是有些人很自私，自私的人就是這樣多」。

但也有網友認為，雖然許多人排隊，但都有保持相當的距離，「既然政府沒有強制禁止，我們就是看到人多不要去就好了」，「很無奈！這是政府政策的問題，不強制禁止，造就這行為被認定並沒有違法，想出門的人大家也對他們無可奈何。疫情當下，人多的地方不要去！咱們在地的鄉親，只能祈禱為了生計營業的攤商們要做好防護不要染疫。當然，也希望大家都平平安安」。

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