台南打疫苗Line上線　選定兩區7月3日壓力測試

▲台南市政府7月3日上午10時到23時59分截止，推出「台南打疫苗」Line官方帳號線上登記制，在北區、安平區進行系統壓力測試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為因應接下來疫苗施打年齡層下修，開放對象增量等狀況，將在7月3日上午10時到23時59分截止，推出「台南打疫苗」Line官方帳號線上登記制，在北區、安平區進行系統壓力測試。



台南市開發的「台南打疫苗」系統，選用Line為載體，除看重Line在台灣各年齡層都有高滲透率和普及性，希望透過Line聊天機器人每秒可回應2000則訊息的特性分流，避免網路主機負載過大而長時間當機。



此次測試將開放530位名額，提供設籍在北區和安平區75歲以上長輩和65歲以上原住民朋友自由參與，可挑選接種地點共有21處。





台南市府提醒，由於此次線上登記系統僅為民政通知的輔助工具，且尚屬測試階段，民眾不會因為沒有登記，就打不到疫苗，請勿過度擔心和慌張，相關民政通知接種作業仍會照常進行。



研考會主委戴偉峻說明，市民不需加裝新APP，只要在Line加入「台南打疫苗」帳號，按照機器人對話指示，輸入相關資訊，即可完成疫苗接種登記作業，預估平均只需花費1分鐘，即可完成疫苗施打登記，晚輩子女可直接幫長輩登記，而此套系統具備「登記接種」、「登記查詢」和「登記修改／取消」等功能。





民政局長姜淋煌說明，此次測試選擇長輩人數相對較高的北區，以及相對較低的安平區來當測試地區，盼藉由兩區對照讓測試結果更具參考價值。



此次測試結果將由衛生局、民政局、研考會、安平區公所、安平區衛生所以及北區區公所、北區衛生所共同檢驗，將以民眾操作是否直覺簡單以及是否有效減輕第一線工作人員負擔等條件，讓整套登記系統達到最佳化。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色