免費送餐挺警消醫護　正妹警：好久沒吃過這麼好吃的宵夜了

▲東港警分局員警品嘗豐盛宵夜 。（圖／東港警分局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情嚴峻，「捷利國際餐飲集團」及「中華民國身心障礙者服務發展協會」舉辦「免費送餐挺警、消、醫護」活動，2日晚送達東港警分局，讓吃過的員警大讚好久沒吃過這麼好吃的宵夜了。

新型冠狀病毒疫情持續，基層警察冒著染疫的風險，堅守防疫前線，全力配合政府投入防疫各項工作中，為體恤第一線防疫英雄無私付出，「捷利國際餐飲集團」及「中華民國身心障礙者服務發展協會」舉辦「免費送餐挺警、消、醫護」活動，讓站在抗疫第一線的員警能夠感受到來自於民間企業及社團的溫暖。

7月2日晚提供東港警分局50份餐點，希望堅守崗位的每一位英雄可以吃得好、吃得飽，在防疫工作中，也能保護好自我的健康，持續守護人民的健康及安全。

值夜班的同仁在享用美味的宵夜餐後直呼真的太好吃了，一位很少吃宵夜的女警還說好久沒吃過這麼好吃又美味的宵夜了，真的「揪甘心ㄟ」。



東港警分局長林文煜表示，非常感謝「捷利國際餐飲集團」及「中華民國身心障礙者服務發展協會」於防疫期間的善舉；有鑑於防疫工作日益繁重，收到美味豐富的宵夜餐，讓員警不僅士氣大振，也更有精神及體力繼續堅守防疫崗位，守護人民的健康安全。並呼籲請民眾在疫情嚴峻下，應減少不必要之外出，出門務必全程配戴口罩，勤洗手、保持社交距離，遵守各項防疫措施，保護自己也保護他人健康。

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