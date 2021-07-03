▲2021更保「疫起守護」不打烊，力挺更生「紓困孤兒 。（圖／臺灣更生保護會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日媒體披露有甫出監且無報稅資料的更生人，因不符勞動部推出的紓困方案所設110年4月30日已參加勞工保險；以及 108年或109年個人各類所得總額未達新臺幣40萬8千元規定，致無法申請，淪為「紓困孤兒」。臺灣更生保護會新北分會經了解後，結合新北市榮譽觀護志工協進會給予個案慰問金及紓困物 資袋濟急。

臺灣更生保護會於疫情期間服務不打烊，除持續提供各項更生保護服務項目，並輔導更生人運用政府紓困措施，也規劃多項紓困服務方案實施中。為落實法務部司法保護防疫紓困應「加 快」「加强」「加碼」的政策，再推出「甦活人生 就業向前行」方案，經費150萬元，提供更生人更周全的服務。

臺灣更生保護會表示，這項「甦活人生 就業向前行」就業安心版-更生人就業補助方案及就業達陣版方案，更生人如在同一雇主工作處所連續就業滿 3 個月發給就業穩定獎勵金 3000 元。連續就業滿 6 個月再發給就業穩定獎勵金4000元。連續就業滿12個月再發給就業穩定獎勵金5000元。連續就業滿週年，且每月均維持全勤工作紀錄者，再加碼發給全勤獎勵金 6000 元。即每位更生人最高可請領1萬8000元。

此外，更保會先前已陸續推出了(一)「圓夢創業貸款更生人紓困措施」方案，預估經費1000萬元：提供該會創業貸款個案減還金額、暫停催收、延長還款期限三種暫時性保護措施；已清償案件，如受疫情影響得向各地分會申請第三次貸款，此外，於疫情期間提供創業更生人物流補貼 45萬元。

(二)「家庭支持勤學紓困」方案，經費40萬元：提供將於110學年度第一學期就讀國小、國中、高中職之更生人家庭支持服務方案之弱勢家庭子女，補助其學雜費、制服費、學習用品等費用，每位新生補助上限2000元。

(三)「甦活宅配 送愛到家」方案，經費195萬元：採購更生人產品，致贈清寒更生家庭，發揮更生人幫助更生人、更生人回饋社會之精神，協助更生人挺過疫情艱困期。

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