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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會公告陳柏惟罷免案828投票　基進黨：不樂見有人轉移防疫焦點

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到疫情影響，中選會2日宣布，原定8月28日舉辦的公投延後至12月18日舉行，而台灣基進立委陳柏惟罷免投票案則訂於8月28日舉辦。對此，台灣基進表示，「我們不樂見有心人士繼續用罷免，轉移全台防疫焦點，比起增添無謂的政治口水，更該專心防疫」。

針對中選會公投與罷免案投票日的決議聲明，台灣基進晚間在臉書表示，台灣基進認為，正值可望解封的關鍵時刻，幾點不穩定因素仍是台灣社會隱憂，首先，台北市的確診數首次超越新北，躍升全台第一，只要稍有不慎，終於下降的疫情，恐有逆勢攀升甚至擴散的危機。

「值此時刻，我們不樂見有心人士繼續用罷免，轉移全台防疫焦點，比起增添無謂的政治口水，更該專心防疫。」台灣基進指出，為期一個多月的三級警戒，對台灣的民生經濟帶來衝擊，無論是企業、或是基層民眾，都面臨龐大的壓力，社會整體的焦慮情緒也越趨緊繃，身為民選政黨，協助民眾在紓困管道的暢通、反應紓困網絡的漏洞，是我們現在最重要的責任。

台灣基進也認為，當然，在防疫與紓困之外，虎視眈眈的外敵，也是台灣基進的防守重點；昨日舉辦的中共百年黨慶，中國國家領導人習近平對台灣的強硬發言，預告來自中國的壓力測試將日益加劇，防疫，不只防病毒，更要防範中共以疫謀統。

台灣基進說，面對「防疫與疫苗覆蓋率擴充」、「民生經濟的紓困工作」、「杜絕中共趁疫侵略騷擾」的三大難題，基於同島一命的精神，台灣基進地方黨部與國會團隊，絕對盡忠職守、全力以赴，而意圖掀起「政治疫情」的團體，請勿徒增台灣抗疫的成本。

▼台灣基進2日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／台灣基進）

▼台灣基進2日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／台灣基進）

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