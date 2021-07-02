快訊／批簡舒培扭曲事實　黃珊珊：拿得出證據「我願意退出政壇」

記者蘇晏男／台北報導



北市議員簡舒培1日揭露LINE群組對話，指控台北市副市長黃珊珊介入好心肝診所取得疫苗，儘管黃珊珊當天下午已澄清，但簡舒培仍發文質疑黃珊珊與好心肝董座許金川早有聯繫。對此，黃珊珊2日強調，簡舒陪故意扭曲事實，把時間點故意錯置，如果簡舒培拿的出6月7日以前她有指示的證據，「我願意退出政壇」。

針對簡舒培的指控，黃珊珊1日否認介入北市疫苗派發，並秀出對話紀錄，強調訊息對話都是透過友人「Ben」轉傳。她說，「我完全沒有介入衛生局的疫苗（派發）」，過程裡面也沒有任何一個同仁在筆錄裡說，曾經接受她的指示，這部分都查過一輪，檢調目前也在查，有需要的話，她願意接受調查。

不過，在黃珊珊在記者會上澄清後，簡舒培仍質疑，對話截圖明確顯示黃珊珊與好心肝診所有聯繫管道，在好心肝事發當日，黃珊珊和許金川都還保有立即通訊，同樣有台大背景的黃世傑反而和許金川沒有聯繫。

針對被簡舒培質疑與許金川早有聯繫，台北市副市長黃珊珊2日下午在北市記者會上表示，昨天簡舒培的指控是張飛打岳飛，故意把6月9日的時間給掩蓋；6月9日好心肝事情已經發生，當天她把之前的簡訊傳給北市衛生局長黃世傑跟北市工作群組。

黃珊珊強調，因為自己坦蕩蕩才把好心肝診所透過Ben向她反映要疫苗的簡訊，傳到工作群組，如過我有任何指示，也不敢傳；簡舒培故意扭曲事實，把時間點故意錯置，如果簡舒培拿的出6月7日以前，她有指示的證據，「我願意退出政壇」。

對於外界質疑Ben的來歷，黃珊珊則說，「我有收到這個簡訊，我麼朋友單純地傳給我，他也不是遊走在醫界跟政界的朋友，他就是一個普通的朋友；然後他傳給我之後，我根本沒有處理，我只有回他，台北市是有規劃，但是要等中央的規定」。

黃珊珊表示，她在6月7日跟6月6日收到的資料，壓根沒把這些資料傳給任何人，好心肝在7日跟8日取得疫苗，當時的狀況是，沒有任何一個是她在7日以前，指示衛生局或相關人員的任何證據；而是在6月9日之後，她發現是好心肝取得疫苗的可能性很大，所以把Ben曾經貼給她的簡訊，貼在了工作群組。

黃珊珊強調，Ben只是轉傳訊息給她，而她也沒有指示任何人，就這個事情政風跟檢調都在調查，我們也會把相關證據給檢調調查。

▼黃珊珊昨日澄清好心肝簡訊爭議。（圖／翻攝北市直播）