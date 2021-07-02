　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

視察貨運、計程車司機打疫苗　林右昌：保護自己也保護乘客

▲視察貨運、計程車司機疫苗施打 林右昌：保護自己也保護乘客。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視察貨運、計程車司機疫苗施打，林右昌：保護自己也保護乘客。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

交通部公路總局今（2日）起在培德駕訓班為基隆市的貨運、計程車司機施打疫苗，基隆市長林右昌下午特別在市府交通處長蘇先知等人陪同下前往視察，並呼籲司機同業們踴躍接受疫苗施打，保護自己也保護乘客。

林市長首先前往等候區向司機朋友們致意，大家對於這次的疫苗施打政策都表示肯定，林右昌則表示，防疫不能只靠政府，市民朋友的配合也功不可沒，他特別拜託大家要鼓勵同業們，只要接到通知，務必要來接受疫苗施打，讓自己跟乘客都更有保障。

▲視察貨運、計程車司機疫苗施打 林右昌：保護自己也保護乘客。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲根據交通部公路總局的資料，列冊的司機包括330位貨運司機、2862位計程車司機，合計3192位司機。

根據交通部公路總局的資料，這次新冠肺炎疫苗施打作業是協調北北基桃相關醫療機構，提供專案施打服務，至於基隆市施打地點設於培德駕訓班，列冊的司機包括330位貨運司機、2862位計程車司機，合計3192位司機，預計將以6天的時間完成施打作業。

基隆監理站表示，今日由於是施打作業的第一天，因此只安排了3百位司機，接下來會以每天6百至8百名司機的安排施打進度，在6日內完成施打作業，第一天接受施打的比率約有8到9成。

▲視察貨運、計程車司機疫苗施打 林右昌：保護自己也保護乘客。（圖／記者郭世賢翻攝）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／妻急產送醫順利生產後染疫　夫入院陪產也無症狀確診

鞭炮塞嘴不成塞屁股點火引爆　基隆14惡煞暴力強押3男勒索

討欠薪談不攏爆5人鬥毆畫面曝　基隆鐵工廠老闆、前員工互告傷害

萬人按讚！林右昌68字評柯P「夜市微解封」　基隆+0但我更盼台北+0

ET快訊
南部、北部人差很多？作家分析「7大差異」…網推爆：精闢
找不到手機！她曝iPhone「隱藏版功能」秒找到
短褲妹散步遭撲倒蹂躪！　恐怖影片曝
林昶佐被炸翻！他狂妄嗆「柯文哲鬆開狗鍊」　鄉民全火：已備份
快訊／勇消殉職！妹妹現身6點聲明：公布調查真相並立紀念碑
防疫旅館費用「市府幫你出」　陳其邁霸氣加碼：5／1起全部回溯
視訊一半「裸女露半球」突入鏡！　主播尷尬笑了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

避免彰化防疫旅館失火憾事重演　南投縣府執行觀光消防聯合稽查

台南防疫捐款愛心不落人後　黃偉哲：專款專用照顧弱勢

視察貨運、計程車司機打疫苗　林右昌：保護自己也保護乘客

假日不打烊！苗縣府提升疫苗覆蓋率　18鄉鎮周日加班接種

台南研擬夜市「復業規定」　黃偉哲盼兼顧防疫並降低夜市攤商生計衝擊

台大金山分院感謝各界捐贈防疫物資　力挺第一線醫護齊心抗疫

陳亭妃、陳怡珍姐妹挺醫護　結合宗教團體暖心企業捐2000件防護衣

詐賣Kobe球鞋挨告遷怒分手女友　手術刀刺胸+PO傷勢照羞辱

台南安平莫德納疫苗接種人員分流　秩序良好老者施打踴躍

疫情失控束手無策！苗9議員喊撤換衛生局長　她哽咽：問心無愧

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

避免彰化防疫旅館失火憾事重演　南投縣府執行觀光消防聯合稽查

台南防疫捐款愛心不落人後　黃偉哲：專款專用照顧弱勢

視察貨運、計程車司機打疫苗　林右昌：保護自己也保護乘客

假日不打烊！苗縣府提升疫苗覆蓋率　18鄉鎮周日加班接種

台南研擬夜市「復業規定」　黃偉哲盼兼顧防疫並降低夜市攤商生計衝擊

台大金山分院感謝各界捐贈防疫物資　力挺第一線醫護齊心抗疫

陳亭妃、陳怡珍姐妹挺醫護　結合宗教團體暖心企業捐2000件防護衣

詐賣Kobe球鞋挨告遷怒分手女友　手術刀刺胸+PO傷勢照羞辱

台南安平莫德納疫苗接種人員分流　秩序良好老者施打踴躍

疫情失控束手無策！苗9議員喊撤換衛生局長　她哽咽：問心無愧

共機又來！習近平才說「實現統一」　運八今闖我西南空域

才被環南自治會長嗆「從未關心市場」　林昶佐立馬捐贈醫療物資

英國公衛署：65歲以上族群接種2劑AZ疫苗「預防死亡效力高達94%」

萬海5月船期延誤EPS2.45元略低於4月　下半年有增開7航線添獲利

【傳愛的旅程】電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

中央與北市成立聯合前進指揮所　蔡英文：守住環南市場前不能鬆懈

航運股暴漲「這1檔曾上演」　股民揭內幕！網愣：回不去了

北市環南市場前例居家快篩揪出　桃園最高警覺：5市場2200人篩陰

6％癌症病患「打2劑疫苗」體內仍無抗體！　醫籲：考慮追打第3劑

肉肉控們衝！拿坡里「重量級腿排桶」78折爽吃　整桶塞滿罪惡腿排

直播到一半...飛彈飛來炸毀大樓　巴國記者目睹「黑煙吞噬建築物」

地方熱門新聞

鳳山一家四口送隔離「先繳8.4萬」　市府霸氣買單

苗議會開議　20分鐘敲槌散會

店家嘆紓困4.0申辦難　補助房租才有感

苗栗疫情失控喊撤換衛生局長　她哽咽：問心無愧

醫事人員綜所稅申報及繳納延至8/2

雲林夜市8條件微解封　西螺東南觀光夜市週日示範

500顆大西瓜遭竊？契作瓜農撒大謊被拆穿

苗縣水庫大進補　將恢復2期稻作

國民黨南投市長：依黨內機制參選縣長到底

台東「夏雪芒果」產期近尾聲　A級品每公斤200元

救護車秒變產房　男嬰父母送油飯！救護員贈滿月紅包

台 1 丁線斗南鎮外環道改善完工　正式開通啟用　

老翁務農摔落山坡失聯8小時平安返家

新北生態薪水發放範圍再擴大　金山區水田列入獎勵

更多熱門

相關新聞

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

新冠肺炎疫情肆虐，各界為醫護送暖行動不斷，由三個新創團隊發起的「助餐送菜為醫護打氣」公益募資計畫，上路不到1個月，已送出逾萬份免費餐點給台大、榮總等醫事人員，也間接協助生計受影響的小黃司機及餐廳，有第一線的醫護人員說，從疫情開始就沒回家，吃到餐點時很感動。

南茂捐贈巡邏車及百萬快篩試劑　助一線執勤人員防疫

南茂捐贈巡邏車及百萬快篩試劑　助一線執勤人員防疫

秘魯嬤看診匡枋寮醫院接觸醫護　7104人PCR出爐

秘魯嬤看診匡枋寮醫院接觸醫護　7104人PCR出爐

憂712解封恐生變！醫2理由指「不影響」：還是可解

憂712解封恐生變！醫2理由指「不影響」：還是可解

快訊／批簡舒培扭曲事實　黃珊珊：拿得出證據「我願意退出政壇」

快訊／批簡舒培扭曲事實　黃珊珊：拿得出證據「我願意退出政壇」

關鍵字：

基隆林右昌貨運計程車疫苗新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

環南市場41確診！醫喊「出大事了」北市疫調漏洞大

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

今日新增57例本土！北市確診數超越新北

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

攤販怒！林昶佐只打一通電話給我　「整天捧中央是捧怎樣」

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面