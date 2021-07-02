視察貨運、計程車司機打疫苗　林右昌：保護自己也保護乘客

▲視察貨運、計程車司機疫苗施打，林右昌：保護自己也保護乘客。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

交通部公路總局今（2日）起在培德駕訓班為基隆市的貨運、計程車司機施打疫苗，基隆市長林右昌下午特別在市府交通處長蘇先知等人陪同下前往視察，並呼籲司機同業們踴躍接受疫苗施打，保護自己也保護乘客。

林市長首先前往等候區向司機朋友們致意，大家對於這次的疫苗施打政策都表示肯定，林右昌則表示，防疫不能只靠政府，市民朋友的配合也功不可沒，他特別拜託大家要鼓勵同業們，只要接到通知，務必要來接受疫苗施打，讓自己跟乘客都更有保障。

▲根據交通部公路總局的資料，列冊的司機包括330位貨運司機、2862位計程車司機，合計3192位司機。

根據交通部公路總局的資料，這次新冠肺炎疫苗施打作業是協調北北基桃相關醫療機構，提供專案施打服務，至於基隆市施打地點設於培德駕訓班，列冊的司機包括330位貨運司機、2862位計程車司機，合計3192位司機，預計將以6天的時間完成施打作業。

基隆監理站表示，今日由於是施打作業的第一天，因此只安排了3百位司機，接下來會以每天6百至8百名司機的安排施打進度，在6日內完成施打作業，第一天接受施打的比率約有8到9成。

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