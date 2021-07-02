再等等！「雙鐵、離島航運、航空站人員」7／5起開打疫苗

▲台鐵列車長將是首批接種疫苗的對象。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

第七類族群7月起接種新冠肺炎疫苗，第一批次運輸業從業人員自今（7/2）日起開始施打，總量約15萬人次。交通部表示，其餘包括臺鐵、高鐵、離島航運、航空站等第一線服務人員，將自7月5日起陸續開始施打。

交通部表示，第一批次運輸業從業人員自今（7/2）日起開始施打新冠肺炎疫苗，已指示部屬機關應協調醫療院所專案施打或設立外展點，全力進行施打。今天為拖打首日，濱江計程車服務站、建國計程車服務站、內湖高工、大龍港駕訓班、培德駕訓班及六和高中等外展點，施打秩序均良好。

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交通部表示，第一批次疫苗施打對象以疫情較為嚴重地區，且與民眾接觸最為頻繁之第一線人員為優先，範圍涵蓋鐵公路、海空運運輸業從業人員及郵務處理人員，總量約有15萬餘人次。

▲▼小黃司機今日起接種疫苗。（圖／計程車公會）

除今日開始施打國道客運路線駕駛人、郵務人員，以及北北基桃4縣市計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛及平台外送員外；其餘包括臺鐵、高鐵、離島航運、航空站等第一線服務人員，將自7月5日起陸續開始施打。

交通部指出，所有運輸業、郵政人員，都是交通部爭取施打的對象，但因疫苗確實難以全數一步到位，交通部仍會積極爭取後續疫苗，加速安排後續施打作業。