6％癌症病患「打2劑疫苗」體內仍無抗體！　醫籲：考慮追打第3劑

▲有約6％的癌症患者在接種完兩劑疫苗後體內仍無抗體。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台灣目前將癌症病患的疫苗順位排在第9，而國際最新研究指出，有約6％的癌症患者在接種完兩劑輝瑞BNT或莫德納疫苗後，體內仍沒有產生任何抗體。研究人員表示，必須考慮是否在癌症療程結束後，替病患追加施打第三劑疫苗。

根據《癌細胞》（Cancer Cell）刊登的最新研究顯示，在接受研究的131名患者中，有94％的癌症患者在接種完兩劑輝瑞BNT或莫德納疫苗後產生了抗體，但有7名（6％）高危險癌症患者接種第二劑的四周後，體內仍無任何抗體。

研究作者、梅斯癌症中心（Mays cancer Center）執行主任梅薩（Ruben Mesa）表示，「我們在這些病患身上找不到任何針對新冠病毒的抗體，這個結果和未來決策有關，我們必須考慮，在癌症療程結束之後，是否該對部分高危險患者提供第三劑疫苗。」

研究明確顯示，癌症患者的免疫反應不如普通人群來的強勁，且與罹患實質固態瘤（solid tumor），如肺癌、胃癌、子宮頸癌等病患相比，罹患血液科惡性疾病（hematologic malignancies），如白血病、淋巴瘤等患者，其對於疫苗的反應較差。

除此之外，研究發現接受標靶藥物莫須瘤﹙Rituximab﹚治療的人，其體內沒有出現任何抗體反應，而接受其他化療的患者則有溫和反應。梅薩說，目前還無法確認這和對抗新冠病毒的保護機制有何關聯，但仍強烈建議患者施打疫苗，「至少對超過9成的癌症患者來說，兩劑的劑量仍會產生抗體。」

此項研究中，參與患者的年齡中位數為63歲，其中106人患有實質固態瘤類型癌症，其餘25人是血液系統的惡性腫瘤；另外白人病患佔80％，拉丁裔佔18％，非裔則為2％。

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