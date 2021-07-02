林昶佐被轟慘！醫師笑丟臉「但有1句說對了」　憂心炸：是警訊

▲環南市場人員進行PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北市環南市場今（2）日爆41確診，指揮官陳時中、市長柯文哲上午也到場視察；在臨時記者會上，無黨籍立委林昶佐當面吐槽柯「講廢話」，結果不僅遭自治會長、工作人員嗆爆，更成為網上輿論焦點。就有醫師表示，這樣真的很丟臉，但認為林有1句話說對了，更直言「這是疫情再度失控擴散的警訊。」

台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇稍早在臉書指出，才剛說疫情趨緩，馬上就被台北市打臉，「我這幾天一直提到，台北市不在居隔掌控內、不明社區感染源確診個案比例每天都高達60-80%，加上缺乏擴大篩檢疫調、跟匡列隔離，這就是疫情會再度失控擴散的警訊。」

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▲環南市場今起大清消。（圖／記者屠惠剛攝）

他提到，環南市場採檢2783人，PCR陽性數41位，有高達七成Ct值小於25，病毒濃度都高到很容易傳染散播，整體篩檢陽性率1.47%，也遠超全國的0.1-0.2%。

針對柯P在記者會上說，第一圈快篩、第二圈打疫苗、第三圈再來擴大PCR篩檢，陳昶宇焦急直呼，「這個順序完全就不對阿，其他縣市包括苗栗、屏東、高雄，一開始就PCR擴大篩檢，匡列隔離是在做心酸的嗎？」

▲林昶佐吐槽反被嗆爆。（圖／記者呂佳賢攝）

他不禁想問，「市長說要篩檢到1萬多人很困難，但連屏東一開始就盡量廣篩，這幾天也都可以每天PCR篩檢到兩三千人，你跟我說台北市做不到？結果拖到這禮拜，也還不是要擴大PCR篩檢？那一開始不就應該要聯合周邊縣市跟中央，一起來做這件事嗎？」

最後，他也表示，「雖然林昶佐今天被打臉得很慘，沒去過環南市場關心，還去湊熱鬧真的很丟臉，但至少有一句話說對了，現在才成立中央北市聯合指揮所，真的已經是慢了，不要再一直糾結疫苗施打，當一個地方變成熱區，擴大篩檢、加強疫調、做好匡列隔離才是當前最重要的事。」