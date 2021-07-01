7／12解封倒數！　急診醫提3大條件「才能回歸正常生活」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全國三級警戒目前持續到7月12日，但隨著疫情趨緩，各界也期待解封或微解封。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今表示，要達到3條件且維持一段時間，才能暫時脫離封城的日子。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」提到，今天本土新增確診病例47位，扣除正在居家檢疫、隔離的病例後，對社區有風險的病例剩下26位，代表疫情緩解趨勢持續中。

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他表示，目前不管是雙北或屏東，疫情皆在控制中，更多的疫苗也逐漸加入接種行列，「以過去接種流感疫苗的效率，預期疫苗覆蓋率將快速上升，下一個我們要努力創造的台灣奇蹟，是疫苗覆蓋率在今年內達到50%以上，比齊先進國家行列。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

針對解封到數，謝宗學則提出3點，其一是對社區有風險、不明感染源的本土病例數每日少於10人；同時也沒有爆發群聚感染，最後是篩檢陽性率持續低於1%、甚至更低，「若以上條件皆符合，且維持一段時間，我們將恢復有條件的正常生活，暫時脫離只能宅在家裡的封城日子了！」

另外，指揮官陳時中今也指出，疫情目前看起來是穩定，但到底要不要降級，還是要看整體疫情是否能掌握。像是最近幾個比較大案子如北農與環南市場，也都開始做採檢，屏東案子也沒有外擴，對社會威脅也沒這麼大，但每個人都要做好準備。