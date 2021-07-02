安撫失敗！自治會長「就捧懶的呀」　林昶佐被慘電6波失神

▲自治會長直言，「整天只會跟中央在那邊，捧捧捧在捧安奈」。（圖／ETtoday新聞雲）

記者周亭瑋／綜合報導

無黨籍立委林昶佐今（2）日在臨時記者會上，當面吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，不料反遭環南市長自治會會長洗臉，引爆另一波口水戰。就有網友聽完發現，不僅會長開口砲轟，一旁黑衣大哥、工作人員也跟著開嗆；而面對好幾波攻勢，林昶佐則聽到快失神。

網友在PTT提到，記者會結束後，林昶佐主動跑去勾肩搭背，試圖安撫身穿紅衣的自治會會長，結果對方全然沒有罷休的打算；同時，後方另一名黑衣大哥也加入戰場，怒喊「我們小老百姓，只要存活下去，你們政治怎麼樣我們不管......。」

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黑衣大哥接著說，「在政府都還沒講、疫苗都還沒人要的時候，我們就主動說要檢驗、要快篩、要打疫苗，但沒有一個議員...甚至還有人笑我是白癡，其他地方都不夠了，也有人打來說你是白癡唷，要打疫苗結果呢？有議員來挺我們嗎？」

聞言，林昶佐趕緊解釋，但仍壓不住攻勢，黑衣大哥直呼，「抱歉...那是後面了，前面我們要求全面快篩，要什麼都沒有，這些都很後面了，都打下去才跑來說我們幫你們爭取疫苗，但是之前呢？早一點給我們，會變現在這個樣子？」就這樣，林在一旁繼續聽訓，聽到快失神。

▲林昶佐聽訓到失神。（圖／ETtoday新聞雲）

後來，林昶佐在接受採訪時，又再度被嗆聲「議員不要演戲，滾回去！回去！不用採訪，不要幫我環南市場，拜託...不用講什麼，你要演戲去電視上演，不用在這邊演，滾。」

儘管數度嗆聲，一行人似乎仍不解氣，會長和工作人員受訪時，繼續開砲「現在疫情來了，看要怎麼解決，賣夠（不要再）政治炒作、賣夠（不要再）玩了！在那攻擊誰，你不要攻擊誰，趕快想辦法。今天開口跟我說環南要怎麼做，要怎麼解決這個疫情，這一定認同你的，一來就攻擊誰，說誰都不好，你趕快給我解決問題就好嘛！台北市公有市場裡，我環南敢說一句話，防疫做的最好最早的啦，五月初六就開始防疫了。」

最後，自治會長也接受媒體採訪，當記者提到「林昶佐委員」時，真性情的他忍不住脫口，「我等一下又要罵髒話了」，緊接著透露「他從頭到尾只有打一通電話給我，因為我跟他是好朋友，他選舉我支持，憑良心講打一通電話給我，問疫苗注到了沒？說我幫你爭取到了，通知我要注射疫苗？見到鬼唷！」

▲林昶佐試圖安撫。（圖／ETtoday新聞雲）

不過，記者也連忙緩頰，表示林昶佐說有幫他們做很多影片，也有爭取疫苗，都寫在臉書上。一席話再度掀戰，自治會長直回，「什麼影片？你有看到影片嗎？」「我們認真說，這次所有艋舺疫情，這些議員都沒有幫我們發聲啦！」

眼看會長怒氣不減，記者不忘追問，「那今天你看到他跟陳時中來有傻眼嗎？」沒想到，會長再度語出驚人，直呼「啊就捧懶的呀！」

會長接著說，「第一屆他有在做事，第二屆他有在做事嗎？完全沒有看到他為萬華人爭取什麼東西嘛，啊整天只會跟中央在那邊捧捧捧在捧安奈。」

對此，鄉民們全笑翻，紛紛回應「靠，到底被嗆幾波啦」、「這篇最完備」、「屌打搖滾主唱」、「笑爛了，臉書一條龍」、「好治癒！好治癒！今日最治癒」、「會長其實蠻明理，昶左趕快深耕地方吧」、「作秀被打臉剛好，回去好好搞熱音社吧」、「聽到捧懶女記者噗嗤一笑」、「看了真爽快」、「捧懶閃尿」、「頭腦清楚的基層」。

註：台語捧懶趴，即捧睾丸，拍馬屁之意