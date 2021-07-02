環南市場「狂篩揪41確診」　他1點支持「贏其他縣市」：抓出黑數

▲北市環南市場大型市場PCR篩檢。（圖／記者宋良義攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市環南市場昨（1）日進行大規模PCR篩檢，41人呈陽性反應，市場也被緊急封閉、清空消毒。對此，就有網友直言，每次普篩都能抓到黑數，而其他縣市或特定地區是否該跟進，「幫大家了解，黑數是不是只存在台北市。」

網友在PTT提到，「看到現在有點亂，目前北農、環南做過普篩，每次普篩都可以抓到一些黑數，其他縣市或地方有做過普篩嗎？數字又是如何呢？整理出來能幫大家了解，黑數是不是只存在台北市。」

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▲原po認為，其他縣市或特地區域也該普篩，抓出黑數。（圖／翻攝自PTT）

一席話引起熱烈迴響，鄉民紛紛表示，「每星期都要定期做吧」、「雙北一定最多，但是之前新北篩最勤勞，這局侯做得好」、「解封前針對可能潛在熱區篩檢試驗吧，結果一篩就出事惹」、「台南安南果菜市場前幾天做3996人的PCR檢查，全都陰性，給你參考」、「危險區域本來就該定期篩」、「本篇翻譯：快拉其他縣市下水，阿北就沒輸」、「又再扯別的縣市，笑死」。

台北市長柯文哲28日宣布，要幫農產、漁產、畜產、花卉四大公司，及環南市場於7月1日、2日進行大規模篩檢，7月3日為備用篩檢日，預計可以完成1萬1200件。