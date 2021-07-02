彰化惡火4死！9樓旅客「慘困8小時」被抬出　家屬一見腿軟：臉全黑

▲重傷旅客家屬還原事件真相。（圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

記者周亭瑋／綜合報導

彰化喬友大樓9小時惡火，釀4死、22傷悲劇。一名重傷家屬氣憤表示，原本大多數旅客都發現濃煙，意識到情況不對勁，準備從房間逃生，結果旅館人員竟告知是演習；而自己的叔叔被困在9樓長達8小時以上，是最後一個被抬出來的，父親一看到臉部全黑的他，更難過到腿軟。

一名女網友在「彰化人大小事」發文，表示自己是9611號房重傷患者的家屬，「我叔叔目前還在加護病房插管急救中，我發現媒體報導的都只是表面，想替大家還原一下當時現場情況。」

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▲有旅客拍下，起初走道飄散煙霧的景象。（圖／翻攝自社團／彰化人大小事）

起初，大多數旅客都發現濃煙越來越重，準備要從房間逃生，但防疫旅館人員卻以「現場演習」、「誤觸警鈴」等說法，將隔離旅客請回房間，並將現場的防火門鎖死。

女網友接著說，「叔叔大約8點半的時候，傳給我爸爸照片，那時已經濃煙密佈了，口罩都被燻成這樣。叔叔大約晚上9點跟爸爸通電話，他那時是用濕毛巾摀著口鼻講話。」

▲火警現場。（圖／記者唐詠絮攝）

直到凌晨3點半，原po叔叔是最後一個被擔架抬出來的，臉部全黑。她難過直呼，「當時爸爸腿都軟了，一直叫叔叔的名字，叔叔的嘴角才動了一下。整整8個小時以上，叔叔都一直待在濃煙密佈的9樓無法逃生，消防人員戴氧氣罩都有人撐不住了，何況是無辜的隔離旅客。」

最後，她更氣憤表示，「這件事情非常之荒謬可惡，這些隔離人員並不是確診者，防疫旅館的人有必要這樣嗎？如果那個時候飯店人員自己要疏散的時候，可以即時告知隔離人員並且疏散，說不定就不會有這樣的憾事發生了，這真的是草菅人命，完完全全的人禍！」