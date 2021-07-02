　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／4人枉死真相曝！他濃煙中9F衝1F逃生　警竟狂斥：回房間去　

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化喬友大樓惡火奪走4條人命。（圖／記者唐詠絮攝）

記者黃宥寧／綜合報導

彰化市喬友大樓大火造成4死21傷！住房號「9616」逃過一劫的姚姓傳道接受《ETtoday新聞雲》難過表示，今(2日)所有房客都去採檢，他遇到事發當下從他眼前逃生的「9610」房客。該房客告訴他，當時他衝到1樓時，有警察看見竟喝斥他「回房間去」但他認為火勢猛烈，故仍待在1樓等待安排，才逃過火劫。

姚傳道向《ETtoday新聞雲》表示，今天(2日)他們居住防疫旅館房客，都去做採檢，他遇到當晚從他眼前逃生的年輕人房客，他們一起談當晚發生的過程，並且一起將各自疑點提出。姚傳道表示，那位順利逃生的「9610」房客，也就是逃難前還叮囑陳傳道「煙很大別回房」的年輕人。

▼惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）

▲惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）

這位「9610」年輕男性房客是從大陸返台，6月27日入住防疫旅館。當天「9610」房客見濃煙不斷竄上，他只好趕緊跑下去，但沒想到跑下去，卻遇到警察，警察對著他喊「回去房間！」但他向警察說「我先到空闊地方，等煙稍小再回去」但警察堅持仍要他們回房，對此他就向警察表示「如果要罰錢就罰錢吧！」也因為這樣的堅持，才逃過火劫。

姚傳道表示，因為「9610」年輕人比較不想被打擾，但他有授權將些話告知媒體，希望透過訊息被披露，讓失火原因及救援遲緩真相大白，給所有家屬及罹難者一個交代。

趕走過敏原

彰化市地標防疫旅館惡火奪4命　喬友大樓淪「鬼屋」21年黑歷史曝

ET快訊
快訊／林昶佐道歉了！「的確是自己不好」：跟林會長說聲歹勢
唐綺陽公開下半年運勢！ 　「3星座」迎好運
老闆認了警鈴大響喊誤觸　竟拖勇消下水：專業也判斷錯誤命喪火窟
D社曝鹹濕群組對話！勝利：脫光她，我們一起吃掉她
獨／4人枉死真相曝！他濃煙中9F衝1F逃生　警竟狂斥：回房間
最精采記者會！林昶佐遭會長反殺「變臉語塞」　網嗨爆
D社出手！勝利招待「台灣貴客」淫亂對話曝光　劉仁碩：我準備2
林昶佐被嗆到「雙眼無神」！　網見證事故現場：被在地人噴夠丟臉

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老闆認了警鈴大響喊誤觸　竟拖勇消下水：專業也判斷錯誤命喪火窟

不是文森佐！律師火爆出庭譙對手渾蛋　代價來了

獨／4人枉死真相曝！他濃煙中9F衝1F逃生　警竟狂斥：回房間去　

神秘「芝芭里」曝！超多億萬富豪在這裡　住「青昇路」也有保祐

快訊／北市重大車禍傷亡不明！公車高速衝撞大樹　乘客尖叫驚逃

為了紅衣男　她4年來無所不捐！鏈鋸、抗化手套、噴槍、住警器...

獨／超跑店「找12少搬家」群聚！為賺500恐罰72萬　這招可能解套

小淫桃完成你的AV夢！個工強打台日混血女　狂吸男客門外排隊

快訊／新竹4歲男童高燒不退！送醫2小時身亡

趙國帥質疑泰豐賣地利益輸送　股臨會前提告董座馬述健背信

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

老闆認了警鈴大響喊誤觸　竟拖勇消下水：專業也判斷錯誤命喪火窟

不是文森佐！律師火爆出庭譙對手渾蛋　代價來了

獨／4人枉死真相曝！他濃煙中9F衝1F逃生　警竟狂斥：回房間去　

神秘「芝芭里」曝！超多億萬富豪在這裡　住「青昇路」也有保祐

快訊／北市重大車禍傷亡不明！公車高速衝撞大樹　乘客尖叫驚逃

為了紅衣男　她4年來無所不捐！鏈鋸、抗化手套、噴槍、住警器...

獨／超跑店「找12少搬家」群聚！為賺500恐罰72萬　這招可能解套

小淫桃完成你的AV夢！個工強打台日混血女　狂吸男客門外排隊

快訊／新竹4歲男童高燒不退！送醫2小時身亡

趙國帥質疑泰豐賣地利益輸送　股臨會前提告董座馬述健背信

台塑生醫力挺防疫　兩度捐贈防疫物資

超商開賣鼎王烏梅汁！獨家4款酸甜冰品　黑丸仙草雪糕每口都料

林昶佐為「難掩不耐」發言致歉：請老朋友繼續給予鞭策

貨櫃三雄帶頭殺「水手暈船？」　法人：運價再創新高、旺季還沒到

北韓控管邊境鬧饑荒！俄羅斯外交官攜眷「大舉撤逃」

39歲宋慧喬根本還是少女！朦朧「床照」曬男友視角

輪胎經營權之爭淪互告！泰豐提六點反擊南港　

開囤了！COLD STONE「大杯冰淇淋6折吃、桶裝款滿千折500元」

信義房屋推三大線上看屋服務　防疫期間客戶在家賞屋零接觸

北農、環南市場群聚連環爆！綠議員喊話中央：開放全國攤商打疫苗

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

社會熱門新聞

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

彰化惡火他逃到一樓　老闆竟嗆：快回去，不然罰錢

即／新竹4歲男童高燒不退！送醫2小時身亡

同事整理遺物哭慘　曝陳志帆卸裝備原因

彰化惡火奪4命！消防員「25張鼻酸照」震撼瘋傳

即／93歲嬤送醫猝死　半月前曾打AZ

你姊夫快不行了！傳道士妻電話向弟弟哭訴

太陽會虎牌殺手成軍背景曝　曾囂張點名狙殺蔡清祥

高雄女失蹤3天詭陳屍工地　疑高處墜樓

4死惡火驚魂5小時　他用1473字還原驚恐那一夜：本來以為撐不過了

即／北市公車高速衝撞大樹傷亡不明

高雄街頭兇殺1男濺血亡　警全力緝兇逮4人

即／台南驚傳河堤砍人　男頭部中刀送醫

更多熱門

相關新聞

被Delta嚇到　屏東莫德納施打現人潮

被Delta嚇到　屏東莫德納施打現人潮

受屏東疫情升溫及天氣晴朗影響，今(2)日上午各疫苗施打站湧入人潮，尤其是72歲以上，已經超過施打時間的長者都在一早就準備「候位」，縣府經滾動檢討後，中午決定回到原訂的施打順序，從下午起，這梯次先服務原訂的施打年齡層，即71、72歲及原住民61、62歲的長者，至於73歲以上的長者則待7月6日第二梯次再施打，會另行公告施打機制。

彰化消防員殉職！《火神》陳庭妮嘆：好痛心

彰化消防員殉職！《火神》陳庭妮嘆：好痛心

竹市單日近千人回流補打　接種率將破10%

竹市單日近千人回流補打　接種率將破10%

即／台中十甲旺市場也傳確診！　300攤商上午緊急快篩

即／台中十甲旺市場也傳確診！　300攤商上午緊急快篩

台中十甲旺市場傳確診　攤商一早急快篩：剉咧等

台中十甲旺市場傳確診　攤商一早急快篩：剉咧等

關鍵字：

彰化台中防疫旅館喬友大樓失火疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

外送燒臘飯300元　趙正平打開愣住：是我太傻？

環南市場41人陽性！網狂抖完蛋：712不指望了

林昶佐嗆柯P講廢話　遭攤商酸騙肖

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面