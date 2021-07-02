獨／4人枉死真相曝！他濃煙中9F衝1F逃生　警竟狂斥：回房間去　

▲彰化喬友大樓惡火奪走4條人命。（圖／記者唐詠絮攝）

記者黃宥寧／綜合報導

彰化市喬友大樓大火造成4死21傷！住房號「9616」逃過一劫的姚姓傳道接受《ETtoday新聞雲》難過表示，今(2日)所有房客都去採檢，他遇到事發當下從他眼前逃生的「9610」房客。該房客告訴他，當時他衝到1樓時，有警察看見竟喝斥他「回房間去」但他認為火勢猛烈，故仍待在1樓等待安排，才逃過火劫。

姚傳道向《ETtoday新聞雲》表示，今天(2日)他們居住防疫旅館房客，都去做採檢，他遇到當晚從他眼前逃生的年輕人房客，他們一起談當晚發生的過程，並且一起將各自疑點提出。姚傳道表示，那位順利逃生的「9610」房客，也就是逃難前還叮囑陳傳道「煙很大別回房」的年輕人。

▼惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）



這位「9610」年輕男性房客是從大陸返台，6月27日入住防疫旅館。當天「9610」房客見濃煙不斷竄上，他只好趕緊跑下去，但沒想到跑下去，卻遇到警察，警察對著他喊「回去房間！」但他向警察說「我先到空闊地方，等煙稍小再回去」但警察堅持仍要他們回房，對此他就向警察表示「如果要罰錢就罰錢吧！」也因為這樣的堅持，才逃過火劫。

姚傳道表示，因為「9610」年輕人比較不想被打擾，但他有授權將些話告知媒體，希望透過訊息被披露，讓失火原因及救援遲緩真相大白，給所有家屬及罹難者一個交代。

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