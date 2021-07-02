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喬友大樓惡火9小時！王惠美鐵腕：鑑定結構「危公安強制拆除」

▲惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼彰化喬友大樓火警連燒9小時釀4死22傷，王惠美表示，鑑定如發現結構已受大火影響危及公安，就強制拆除。（圖／記者李忠憲攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化連續3天迎來零確診的好消息，但縣府仍不敢鬆懈，累積確診人數261人，完成篩檢人數62185人，居家隔離剩72人，對於喬友大樓大火釀4死22傷，縣長王惠美下午在防疫會議中表示，現在檢警消全部介入在做火災事故調查、刑事調查，至於大火是否影響大樓結構安全，這部分會進行鑑定，如危及公共安全，該拆除就要強制拆除。

沈寂28年的喬友大樓是地下3樓、地上15樓的建築物，是彰化市地標，13年前發生祝融致商家撤離，時任大廈管理委員會主委蔡進峰於2019開始招商並在內部裝潢施工，一樓為新鑫馬電子遊戲場防疫期間暫停營業；6樓至9樓為百香果商旅有限公司，除了6樓整修外，目前有172間房全做為防疫旅館使用；其餘樓層均閒置。15層樓高，買下6到9樓規劃做無人櫃台旅館，以「百香果商旅旅館」命名營業，由縣府城市暨觀光發展處批核。

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▲惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

現場設有滅火設備、警報設備及避難逃生設備，還有消防搶救設備等必要的消防安全設備；關於消防安全檢查的部分，於今年4月6日完成了今年上半年消防安全設備的檢修申報，消防局在今年5月11日進行複查，包括消防安全設備等檢查，均符合規定，建築使用上完全合法，結構安全上也要求建築師及結構技師檢附大樓結構安全的證明。

如今4度發生大火，且連燒9小時，造成4死22傷的悲劇發生，王惠美強調，陳姓消防員因公殉職會以最高撫恤慰問，當務之急先做火調，檢警也以刑事案件展開調查，縣府目前靜待調查結果，該負責任就要負起責任，至於火災當下人命勝過檢疫，以確保人員平安為優先，目前等火調報告出爐後，會還原真相；另鑑定如發現大樓結構已受大火影響危及公安，該拆除就要強制拆除。

▲彰化縣防疫記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣防疫記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

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