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社會 社會焦點 保障人權

他濃煙中9F衝1F逃生遇警喊：回房間去　彰化警：有請他到空曠處

記者黃宥寧／綜合報導

彰化喬友大樓失火，住房號「9616」倖存房客表示，今(2日)所有房客都去採檢，他遇到事發當下從他眼前逃生的「9610」房客。該房客告訴他，當時他衝到1樓時，有警察看見緊張地上前告知他「回房間去」對此，彰化分局發布新聞稿澄清絕無此事，且將「9610」逃往1樓過程做還原。

▲▼有關遭警叫回房的事情。（圖／彰化分局提供）

▲「9610」房客（穿白色防護衣者）在防疫旅館發生大火第一時間逃生下來後，警方上前關心引導。（圖／彰化分局提供）

據9616房客表示，他在2日做採檢時，遇上「9610」房客，2人剛好有這機會聊失火當天狀況。他轉述「9610」房客的說法指出：9610是在6月27日從大陸返台入住防疫旅館，事發當天他見濃煙不斷竄上，只好趕緊跑下去，但沒想到跑下去後，卻遇到警察，警察對著他喊「回去房間！」但他向警察說「我先到空闊地方，等煙稍小再回去」但警察堅持仍要他們回房，對此他就向警察表示「如果要罰錢就罰錢吧！」也因為這樣的堅持，才逃過火劫。

對此，彰化分局2日發布新聞稿澄清及還原經過，有關遇到9610房客，時序：30日20點38分「9610」房客賴先生遇見民生路派出所警員陳建國，陳警員以無線電向所長吳宗翰反應，「現場有一位隔離的旅客要上樓」對此，所長回應「請他待在空曠無人的地方，別再上去」。

20點39分，彰化分局李副分局長也到場做協調，以手勢請民眾立即到空曠處，這位民眾的媽媽也在現場陪同，彰化分局強調，絕無喝斥9610房客回房間，事後「9610」賴先生也由民政處帶走安排安置。

彰化警方指出，9610房客在警方以電話連絡，就上述指「回房間去」一事進行詢問時，表示在火災發生時第一時間，曾有打1922詢問已經發生火災了，到底要怎麼辦，當時1922是要他「回房間去」等候救援。警方表示，可能因此而產生不同的認知轉述。

對於警方和9610房客事後的說法，轉述「回房間去」的9616房客則告訴《ETtoday新聞雲》 記者，他「可以理解」。

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