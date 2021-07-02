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要找阿扁連線！朱學恒嗆「言論自由」很雙標：林飛帆就是英雄

▲朱學恒談言論自由。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒大談言論自由。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者曾筠淇／綜合報導

宅神朱學恒日前在臉書貼出台北市政府警察局中山分局通知書，表示自己被告妨害公務。對此，他昨（1）日於直播時無奈表示，他因為在花籃上寫了那16個字，就被告「侮辱公署罪」，以前民進黨還是在野黨時，最重視的就是言論自由，然而執政以後「送個花就是侮辱公署」，讓他深感無奈，「如果我跟陳水扁連線，那至少我們可以討論一下言論自由啊！」

朱學恒上個月送4盆花籃到中央流行疫情指揮中心，上頭寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，短短16字引起熱議，如今也因而收到警局的通知書。他昨日於直播時表示，他查了半天，發現自己被告的原因「不是因為罵政府，也不是因為罵陳時中，也不是因為罵蘇貞昌，而是因為呢，非常悲哀的是因為送花。」

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朱學恒直呼，因為這16個字，他就被告發《刑法》第140條侮辱公署罪，「令人非常無奈！」他說，民進黨在成為執政黨前，一直是非常盡力爭取言論自由的，「言論自由是百分之百的言論自由、言論自由不可以扭曲、言論自由不可以改變、言論自由不可以偏袒」，然而民進黨在野時尊重言論自由，執政以後卻不然。

▲朱學恒談言論自由。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒覺得送花被告侮辱公署罪很荒謬。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

「言論自由絕對不是執政的工具！」朱學恒認為，民進黨在野時衝行政院、立法院都算是言論自由，而執政以後，他只是送個花既是侮辱公署，「很荒謬！」他還拿出網友之前做的哏圖，無奈「林飛帆衝撞立法院成為英雄，月領9萬；朱學恒送個花侮辱公署」，對他來說，言論自由是即便身為奴隸也可以爭取自由，但「我們現在當奴隸，連話也不能講，這是一個很要命的事情！」

朱學恒還提到，PTT上有人直指他是自導自演，但是「我必須要承認，我是看到PTT寫了才想到對吼！可以這樣，我根本不知道侮辱公贖罪是可以用告發的」，如果他真的自己送花還自己檢舉自己，那真的就太厲害了。

朱學恒而後再度強調言論自由的重要性，表示自己如果與陳水扁連線，「那至少我們可以討論一下言論自由啊！是不是咧？嘿嘿嘿嘿，好，沒有問題，我們就去聯絡看看」，言論自由就是百分之百、無差別的自由，「你有言論自由，我也有。」

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