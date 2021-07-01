告死朱學恒！11盆花籃再送CDC　「順民」羅友志酸：疫苗淑女是人都求

▲民眾送「告死朱學恒 抓光羅智強」等11盆花籃至疾管署。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者張乃文／綜合報導

名嘴朱學恒日前送4盆花籃給中央疫情指揮中心，如今反遭匿名人士告發「妨害公務」。而今（1）日下午疾管署門口又擺滿花籃，其中2盆內容寫下「告死朱學恒、抓光羅智強」；名嘴羅友志也送了2盆花，內容為「疫苗淑女、是人都求」，並署名「順民羅友志」。

朱學恒曾送4盆花藍到疾管署，上題「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16字，引起熱議。有民眾不滿告發到台北地檢署，地檢署將此事交由北市警中山分局處理，警方通知朱學恒7月13日上午到案說明。

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疾管署門口今又擺滿11盆花籃，內容提到「告死朱學恒、抓光羅智強」，頗有反諷意味；另外，曾為朱學恒打抱不平的羅友志疑似也贈送了其中2盆花籃，寫下「疫苗淑女，是人都求」，還署名「順民」；而本人稍早在臉書上被問到「再送一次花如何？」，他則回應「我剛剛已經送了」。

對於朱學恒被告，羅友志6/30曾在臉書表示，一位民眾，表達自己的聲音，公部門可以不接受，但是把言論自由移送法辦，好大的官威啊！「警察局，我知道你們無奈，也知道這個移送書根本寫不下去，會讓子子孫孫蒙羞，你們還是做了，為了那一口飯！到警察局，給這個胖子一頓粗飽啊！茶葉三萬招待（茶葉慢、燒開水慢、泡茶慢）！」

指揮官陳時中昨被問及是否支持民眾提告朱學恒一事，他僅說，我國是法治國家，那就依法辦事，自然會有法院裁決。

▲名嘴羅友志在臉書提到自己「已送花籃」。（圖／翻攝自羅友志臉書）